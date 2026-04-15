Silencia el Mineirão: el cabezazo de Justo Giani que abre la cuenta en la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores
El atacante argentino marcó a los 29 minutos.
Pese a un buen inicio de Cruzeiro, Universidad Católica estaba bien dentro del partido, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A los 28′, luego de un tiro de esquina desde la derecha de Fernando Zuqui, Fernando Zampedri ganó de cabeza y el balón, caprichosamente, dio en los dos verticales y salió. Pero esta acción fue un aviso de lo que venía.
Un minuto después, Zuqui otra vez lanzó con veneno desde la derecha y ahora fue Justo Giani quien se impuso a los gigantes brasileños en el centro del área. Cabezazo potente que no pudo ser detenido por el meta Matheus Cunha. Ésta sí fue la apertura de la cuenta.
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