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    Un gol que vale un triunfo inolvidable: el cabezazo de Jimmy Martínez con el que la UC venció a Cruzeiro en la Libertadores

    El mediocampista marcó a los 90+4' el definitivo 2-1 para la franja.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN.

    Jimmy Martínez ingresó en el segundo tiempo del partido entre Cruzeiro y Universidad Católica, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y a pesar de que no participó demasiado, se metió en la historia del club: marcó el gol con el que la institución obtuvo su tercer triunfo en Brasil por el máximo torneo de clubes del continente.

    A los 90+4′, cuando igualaban 1-1 y el elenco de Belo Horizonte luchaba por conseguir los tres puntos, Jhojan Valencia lanzó un centro pasado desde la derecha, el que atacó el ex Huachipato y Universidad de Chile, por detrás de todos los defensores brasileños con un potente cabezazo que no pudo contener el meta Matheus Cunha. La alegría y la locura cruzada contrastaba con el silencio del Estadio Mineirao.

    Más sobre:FútbolLa UCCruzeiroCopa LibertadoresJimmy Martínez

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