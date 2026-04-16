Mineirazo cruzado: la UC gana una batalla ante Cruzeiro y triunfa por Copa Libertadores en Brasil tras 15 años

Universidad Católica dio un golpe en la Copa Libertadores. Pasaron 15 años para volver a ganar en Brasil. Este miércoles lo consiguió haciendo un gran partido. En una batalla de sudor y estrategia, superó 2-1 a Cruzeiro.

Luego del tropiezo ante Boca Juniors, en el Claro Arena, la necesidad de sumar en el exterior se instaló en la pizarra de Daniel Garnero, si aspira a continuar en la arena internacional. Era más o menos obvio que el favoritismo estaba del lado de Raposa, el tercer equipo más valioso del Brasileirao y de la Copa (por sí solo vale más que la Liga de Primera). Desde lo económico, no había punto de comparación. Pero esto es fútbol.

Pese a que se preveía la alternativa de alinear cinco en el fondo, la UC mantuvo la línea de cuatro. El 4-1-4-1 (o 4-5-1) contó con Jhojan Valencia en el eje, más Fernando Zuqui y Cristián Cuevas como interiores. Mientras que Clemente Montes y Justo Giani tenían que ir al sacrificio por afuera. Era un partido de overol. Así lo entendió Garnero.

Los cruzados fueron un equipo compacto en la primera mitad. No presionaron alto, aguardando por una opción de salir en velocidad. El trabajo táctico era fundamental para soportar los embates del local y tener claridad cuando las ventanas se abrían. Las opciones que tuvo Cruzeiro fueron contenidas por Bernedo: ambos mediante remates de Matheus Pereira.

Paulatinamente, el desarrollo del juego le fue presentando oportunidades a la UC. Si bien tuvo menos posesión que el local, mostraba buen manejo de pelota gracias al trabajo de Fernando Zuqui. El ex Estudiantes de La Plata fue uno de los puntos altos de la tarde, mostrando oficio copero (propio del ADN Pincharrata) y prolija distribución.

La pelota detenida fue la herramienta favorita en ataque para los cruzados. En los 28′, avisó. Córner y Zampedri gana por arriba. Su cabezazo pega dos veces en un poste y no fue gol. Increíble. A la siguiente, sí fue gol. Tiro de esquina de Zuqui y Justo Giani mete un cabezazo potente, para abrir el marcador y silenciar el Mineirao.

La apertura de la cuenta fue un golpe de efecto de los estudiantiles, porque desencajó a Cruzeiro. Después del 1-0, el tramo de partido se fue tornando rocoso, áspero, con refriega. El árbitro Carlos Betancur, colombiano, dejaba jugar. La primera parte de la tarea la había cumplido bien Católica. Le faltaba el 50%.

Giani dejó la banda para el complemento. Se fue más al medio, para estar más cerca de Zampedri. La UC se paró con dos líneas de cuatro, buscando cerrar las persianas. La urgencia estaba del lado del cuadro de Minas Gerais, que no había mostrado nada del lujo que exhibe en su plantilla.

Una acción polémica generaría la opción del empate. En los 57′, se sanciona un dudoso penal a favor de los brasileños, por una eventual falta de Montes sobre el lateral Kaiki. Los reclamos en contra del referí Betancur no surtieron efecto, porque la decisión no se cambió. A la hora de partido, ejecutó Matheus Pereira y convirtió el 1-1. Bernedo se lanzó a su derecha. El balón fue al otro lado. Arrancaba otro partido.

Los cruzados empezaron a sentir la exigencia. Cruzeiro tenía la pelota y los chilenos quedaban muy compactados en su terreno. En los 69′, se salvó tras un testazo de Villarreal que dio en un poste, en una de las pocas que tuvo el local con ventaja. Para el tramo final del juego, los franjeados necesitaban piernas frescas. Para eso, Garnero introdujo a Palavecino y Arancibia. Tal como ante Audax, puso línea de cinco.

Y tal como ante Audax, lo gana en el final. Jimmy Martínez, uno de los cambios de Garnero, metió un cabezazo (en plena libertad) para entregarle una victoria tan histórica como notable. Las diferencias económicas se fueron al tacho de la basura. La UC batalló, dio el golpe y arremete en la pelea en su grupo.

Desde 2011, un 2-1 sobre Gremio, en una gran jornada de Lucas Pratto, que los cruzados no ganaban en el gigante sudamericano por Libertadores. Un Belo Horizonte para la Católica.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Cruzeiro: M. Cunha; K. Moraes (46′, William), F. Bruno, L. Villalba, Kaiki; M. Henrique (72′, L. Silva), Gerson; Christian, M. Pereira, Wanderson (46′, K. Arroyo); y N. Villarreal (83′, Chico da Costa). DT: A. Jorge.

U. Católica: V. Bernedo; D. González, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (78’, M. Palavecino); J. Valencia; C. Montes (78’, S. Arancibia), F. Zuqui, C. Cuevas, J. Giani (88’, J. F. Rossel); y F. Zampedri (88’, J. Martínez). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 29′, Giani, cabezazo tras córner de Zuqui; 1-1, 60′, Matheus Pereira, de penal; 1-2, 90′+4, Martínez, cabezazo tras centro de Valencia.

Árbitro: C. Betancur (COL). Amonestó a Gerson, M. Pereira, M. Henrique, Silva y Romero en la banca (C); Giani, Zuqui, Bernedo, Valencia (UC).

Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Asistieron 43.929 personas.