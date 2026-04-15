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    Carta, llamado y solicitud: Everton entra en alerta por las quejas de la U contra el arbitraje y apunta a Roberto Tobar

    El cuadro viñamarino recibe este sábado a Universidad de Chile. El partido se disputará tras una semana marcada por las protestas de Azul Azul contra el referato y la polémica por la acción donde Cristián Galaz no expulsó a Jovanny Campusano. La directiva ruletera pide un juez de experiencia.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Carta, llamado y solicitud: Everton entra en alerta por las quejas de la U contra el arbitraje y apunta a Roberto Tobar. Andres Perez

    Everton está en alerta. Este sábado, el cuadro viñamarino recibe a la U en el estadio Sausalito, a las 18.00 horas. En la antesala del encuentro, la dirigencia ruletera tomó contacto con la Comisión de Árbitros de la ANFP. La institución ruletera envió una carta al presidente del organismo, Roberto Tobar. También se comunicó por teléfono.

    En la misiva manifiestan su inquietud por el ambiente tras los reclamos de Universidad de Chile tras caer frente a Ñublense, en Chillán. “Consideramos que este tipo de campaña genera un ambiente de presión que no hace bien al fútbol chileno ni a quienes tienen la dificil tarea de dirigir los partidos”, establece el escrito.

    La gestión se produce en un contexto marcado por los cuestionamientos reiterados desde la dirigencia y el plantel del cuadro estudiantil. Durante el último fin de semana señalaron directamente a Cristián Galaz por no expulsar a Jovanny Campusano tras un pisotón a Javier Altamirano y a Piero Maza por no advertir desde el VAR. El reclamo incluyó quejas formales de Michael Clark, el presidente de Azul Azul, quien se descargó con el propio Tobar. En ese escenario, Everton expuso su preocupación por el eventual impacto que las declaraciones pueden tener sobre el desarrollo del partido.

    Frente a tal escenario, el elenco de la Quinta Región pide que un juez de reconocida trayectoria sea el árbitro principal del cotejo. En la carta, el club de la Quinta Región señaló que ha seguido con atención los pronunciamientos realizados por Universidad de Chile, y que han generado preocupación, incluso, en el interior del equipo. Los capitanes del equipo ruletero ya le han manifestado a los dirigentes su inquietud.

    Este miércoles, en conferencia de prensa, Marcelo Morales volvió a la carga contra los árbitros. “Nos preocupa (el arbitraje), porque también han sido partidos en los que hemos perdido puntos por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Siento que a veces se toma de distinto criterio alguna falta y en otro partido se toma otro criterio. Entonces, nos molesta, nos sentimos un poco perjudicados. Es raro que en una fecha se cobre algo y en otra después vayan diciendo otras cosas. Como plantel nos sentimos perjudicados. Intentamos no preocuparnos de eso, pero sí obviamente está la molestia en el grupo", acusó el lateral.

    Everton envió una carta a Tobar por el ambiente generado ante los reclamos de la U. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Semana compleja

    La intervención de Everton se suma a una cadena de hechos que se inició tras el triunfo de Ñublense por 1-0 sobre la U. Galaz interpretó la acción de Campusano y Altamirano como una consecuencia propia del juego y decidió no sancionar infracción. Desde la cabina del VAR, a cargo de Maza, tampoco se sugirió la revisión de la jugada en el monitor. La determinación generó los inmediatos cuestionamientos laicos.

    La controversia motivó que Tobar se comunicara con los jueces del partido durante su regreso a Santiago. El contacto tuvo por objetivo analizar la jugada y revisar la aplicación de los criterios técnicos vigentes. Según lo expuesto posteriormente por el organismo referil, la decisión adoptada se ajustó a las directrices que la FIFA ha transmitido a las federaciones en relación con este tipo de situaciones.

    Desde la comisión aseguran que en las semanas previas se habían realizado instancias de capacitación en las que se mostraron videos con jugadas similares. En ese proceso se analizaron ejemplos de partidos internacionales en los que se determinó que impactos posteriores al despeje, sin intención de disputa del balón, no debían ser castigados. Una de esas jugadas involucraba a Lionel Messi en el Inter Miami.

    Pese a la polémica, el organismo descartó aplicar sanciones a los árbitros. Sin embargo, se estableció que Galaz y Maza no serían considerados como jueces principales en la décima jornada de la Liga de Primera. Aparecerán en otras funciones, como ser cuartos árbitros.

    En paralelo, Azul Azul adoptó la determinación de presentar una queja formal ante la ANFP. En la concesionaria estiman que el arbitraje atraviesa un momento complejo y han detectado errores con incidencia en los resultados del cuadro laico. Uno de los argumentos expuestos por Universidad de Chile es la disparidad en la interpretación de faltas similares. También han recordado episodios de años anteriores en los que futbolistas de la U fueron expulsados por jugadas que consideran semejantes.

    El malestar también manifestó en el plantel. Tras el encuentro ante Ñublense, los futbolistas de la U expresaron su disconformidad con la decisión adoptada en la jugada de Altamirano. El técnico, Fernando Gago, señaló que observó la acción desde una posición cercana y que identificó una infracción.

    En este escenario, la intervención de Everton realiza una “acción preventiva” frente al clima que rodea el partido. La solicitud de designar un árbitro con experiencia apunta a reducir la exposición del duelo a cuestionamientos posteriores. El encuentro entre los viñamarinos y Universidad de Chile se producirá, así, en un contexto marcado por el debate sobre el arbitraje. La designación del juez es seguida con atención por ambos clubes.

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