Tras caer ante Ñublense: la U estalla por fuerte entrada contra Altamirano y alista queja formal contra Roberto Tobar.

Universidad de Chile prepara una queja formal ante la ANFP tras la derrota que sufrieron ante Ñublense. En Azul Azul apuntan a la jugada que involucró a Javier Altamirano. Desde el club confirman a El Deportivo que enviarán una carta dirigida a la Comisión de Árbitros. Incluso, no descartan solicitar la salida de Roberto Tobar, el jefe de los jueces del fútbol chileno.

“Vamos a presentar una queja formal contra Roberto Tobar. El arbitraje está cometiendo muchos errores que condicionan los partidos”, comentan en la concesionaria.

La acción ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Jovanny Campusano impactó a Altamirano justo después de despejar el balón. El volante azul quedó en el suelo y recibió atención médica. El árbitro Cristián Galaz no sancionó la infracción ni fue llamado a revisión por el VAR, a cargo de Piero Maza.

La infracción no cobrada sobre Altamirano.

Tras el encuentro, en Universidad de Chile manifestaron molestia por la decisión arbitral y señalaron que existe una secuencia de fallos que, a su juicio, ha afectado al equipo en distintos partidos. En ese contexto, apuntan a la conducción de la Comisión de Árbitros y sostienen que han sostenido conversaciones previas con Tobar sobre situaciones similares. Sin ir más lejos, ya tuvieron una reunión en la ANFP a finales de febrero.

La dirigencia también plantea que existe diferencia en los criterios disciplinarios aplicados en los partidos del torneo. Como ejemplo, mencionan el encuentro disputado el sábado entre Universidad Católica y Audax Italiano, en el que el conjunto local terminó con dos jugadores expulsados.

La carta que prepara el club busca dejar constancia de su reclamo y solicitar revisión de los procedimientos arbitrales.