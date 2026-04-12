¿Era roja? Revisa la violenta infracción sobre Javier Altamirano que Cristián Galaz dejó sin castigo

Era un trabado partido en Chillán cuando se desató la polémica. Ñublense y Universidad de Chile igualaban sin goles en el Nelson Oyarzun, cuando los reflectores apuntaron al árbitro Cristián Galaz.

Corría el minuto 33′ cuando Jovany Campusano, en su afán por despejar la pelota, terminó pegándole un duro pistón a Javier Altamirano. El defensor chillanejo le propinó un planchazo al volante azul, que quedó tendido en el césped con notorias muestras de dolor.

La jugada provocó el reclamo instantáneo por parte del plantel de la U. Todos se abalanzaron contra el réferi central, que pedía calma. Con el paso de los minutos, las críticas aumentaban cada vez más.

Sin embargo, Galaz ni siquiera amonestó a Campusano. El árbitro tampoco fue llamado por el VAR, que era manejado por Piero Maza, por lo que la violenta infracción quedó sin castigo. La decisión provocó la furia en la vereda azul y volvió a abrir un flanco en contra del arbitraje, que se ha visto envuelto en una serie de polémicas.

Un minuto después, Gabriel Graciani le propinó una dura patada a Marcelo Morales, en una jugada en la que también tocó primero la pelota. Y si bien fue algo menos temeraria que la anterior, la jugada recién pasada todavía estaba fresca, lo que aumentó los reclamos de la U. Curiosamente, el volante chillanejo sí fue amonestado por Galaz, a diferencia de Campusano.

Revisa la polémica infracción