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    Dudas con el VAR y dos expulsados en Audax: el arbitraje se llena de cuestionamiento tras la sufrida victoria de la UC

    El conjunto itálico analiza presentar un reclamo formal contra el juez Diego Flores y la Comisión de Árbitros.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Matías Parker
    Dudas con el VAR y dos expulsados en Audax: el arbitraje se llena de cuestionamiento tras la sufrida victoria de la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La victoria de Universidad Católica sobre Audax Italiano por 4-3 terminó marcada por cuestionamientos al arbitraje de Diego Flores. El partido dejó dos jugadores expulsados en el conjunto local (Marco Collao y Favián Loyola) y abrió un nuevo foco de críticas hacia la labor de los jueces.

    De acuerdo con la información recabada por El Deportivo, en Audax Italiano estudian presentar un reclamo formal por el desempeño del réferi del encuentro, apuntando directamente a la Comisión de Árbitros encabezada por Roberto Tobar, organismo que durante la temporada ha estado en el centro de varias polémicas.

    Tras el partido, los reclamos del plantel itálico se centraron en la interpretación de las jugadas que terminaron en las sanciones. El defensor Esteban Matus expresó su molestia por lo ocurrido en la cancha.

    “Da impotencia, rabia, estar jugando bien y que hayan tantos errores arbitrales. Siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran las faltas muy fáciles. Una pelota dividida al suelo es roja. Cuando es al revés no tienen la intención de verla. Uno se da cuenta de esas cosas”, señaló el jugador.

    Audax y la UC protagonizaron un polémico encuentro. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El lateral también sostuvo que el desarrollo futbolístico del equipo no se tradujo en resultado, apuntando al silbante como un factor relevante en el desenlace. “Anduvimos bien, pero no se nos dio. Pasó más por ahí (el arbitraje)”, agregó.

    El entrenador Gustavo Lema también hablo del juez, aunque sin la dureza de su dirigido. De hecho, evitó profundizar en las polémicas. “Hay circunstancias que lo hacen difícil. Estamos teniendo mala suerte. Hay entradas muy fuertes que según como la veas es roja y en otras no es roja. Supongo que en algún momento eso se equilibra y empezaremos a tener suerte desde ese lado. Para nosotros lo importante es corregir desde el juego”, dijo.

    Otro punto de discusión surgió en torno al uso del VAR durante el encuentro. En las horas posteriores se instaló la versión de que el partido se disputó sin el sistema de videoarbitraje. “Hubo un fuera de juego muy rápido y en la jugada previa, un ataque de Católica, dejan seguir en un offside muy claro... ‘se chequea’, me dijeron. Yo pensé que había VAR. Uno se queda tranquilo porque pensé que la vi mal. No nos dijeron que no había VAR”, lanzó el DT.

    Sin embargo, desde Universidad Católica aseguran que el VAR siempre estuvo operativo. En el club precordillerano indicaron que, en caso de existir fallas técnicas, el árbitro debe comunicarlo formalmente a los capitanes de ambos equipos, situación que no ocurrió. “Los checklist que se manejan para este tipos de partidos indican que sí hubo VAR”, explicaron en la UC.

    Aun así, el técnico cruzado Daniel Garnero también fue consultado por el desempeño arbitral, aunque evitó profundizar en críticas directas. ¿Me sancionan si hablo de los arbitrajes? Tengo que tener mucho cuidado... no voy a hablar”, dijo de entrada en la rueda de prensa.

    El entrenador añadió que, a su juicio, la actuación de Diego Flores no fue decisiva para el marcador. “La verdad que el arbitraje de hoy no me pareció que haya sido determinante en el resultado”, remarcó.

    Pese a esto último, reconoció la falta de criterios uniformes por parte de los silbantes. “La misma jugada en un partido se sanciona, la misma jugada en otro partido no se sanciona. Los criterios en Europa se sostienen un poco más, acá depende un montón de cosas”, señaló.

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