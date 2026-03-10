¿Qué pasa con el arbitraje chileno?
El partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción sumó otro capítulo a las quejas por el desempeño referil. Los azules reclaman una mano de Pablo Parra después de un envío de Fabián Hormazábal. No son los únicos. En la Primera B, Humberto Suazo exigió el VAR y Marcelo Salas salió a apoyarlo. Las miradas están puestas sobre la Comisión de Árbitros, que lidera Roberto Tobar.
