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    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la vía pública en La Pintana

    La víctima, un hombre de 31 años, resultó mortalmente herido por dos impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo, según información preliminar.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía iniciaron diligencias a raíz de un homicidio registrado este domingo en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

    Según información preliminar, la víctima fue un hombre, quien, en circunstancias aún desconocidas, resultó baleado. Posterior a la agresión, el afectado fue ingresado fallecido a un centro de salud.

    La fiscal ECOH, Marcela Adasme, comentó que el fallecido es un hombre de 31 años, quien recibió dos impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo.

    “Por ahora, lo que estamos investigando es que la víctima se encontraba en el sector cuando fue abordado por dos sujetos, uno de los cuales procedió a efectuar disparos” en su contra, comentó la fiscal Adasme.

    Por lo pronto, en el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de la PDI, para recabar distintos medios de prueba para poder esclarecer aún más la dinámica de los hechos y ubicar a los posibles responsables.

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