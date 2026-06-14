La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un homicidio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la comuna de Valdivia.

El hecho se registró en la intersección de las calles Los Picaflores y Lientur, en la población Nueva Región.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima corresponde a un hombre de 47 años, identificado con las iniciales M.A.C.C., quien falleció producto de lesiones causadas con un arma cortopunzante.

Al sitio del suceso concurrió personal de Carabineros, que constató la presencia de una persona fallecida.

Fiscalía investiga homicidio ocurrido en Valdivia: hay un detenido. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el marco de las diligencias realizadas, fue detenido un hombre de 51 años, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su respectiva audiencia de control de detención.

La detención del imputado fue ampliada por 48 horas, debido a las pericias que se encuentran en curso.

Por instrucción de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones.

Ambas unidades trabajan para establecer la dinámica de los hechos y las circunstancias en que ocurrió el delito.

Asimismo, el fiscal de turno instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente.