Plan “Seguridad en Movimiento” de Carabineros deja cerca de 500 detenidos en Santiago

Carabineros de Chile informó que el plan “Seguridad en Movimiento” ha dejado 495 detenidos en el Gran Santiago desde su implementación durante 2026.

La estrategia considera servicios extraordinarios en estaciones de Metro, corredores del transporte público, barrios, terminales de buses y otros puntos de alta circulación de la capital. Según la institución, el despliegue ha permitido realizar 31.469 controles de identidad y vehiculares.

De acuerdo con Carabineros, las detenciones corresponden tanto a personas sorprendidas en flagrancia como a sujetos que mantenían órdenes judiciales pendientes. Además, los procedimientos han permitido incautar drogas y armas de distintos tipos, junto con retirar vehículos de circulación por faltas graves a la Ley de Tránsito.

El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, explicó que el objetivo del plan es reforzar la presencia policial en sectores de alta afluencia.

“La idea de esta estrategia justamente es hacer visible al carabinero en lugares de alta afluencia de público, de manera tal de que le demos esa sensación de seguridad que necesitan y que nos piden comúnmente para desplazarse en dirección a su domicilio”, señaló.

Cifuentes agregó que el despliegue también se realiza en horario punta de la mañana, entre las 7:00 y las 9:00 horas, para cubrir el traslado de personas hacia sus trabajos y centros educacionales.

El plan también contempla intervenciones en poblaciones que, según análisis de Carabineros, presentan mayor compromiso delictual. En esos sectores participan unidades especializadas en control de orden público y control antidroga.

“La idea es marcar presencia activa, pero también un control férreo respecto de personas que estén delinquiendo, operando bajo la figura de la flagrancia, y también detener a personas que estén requeridas por la justicia bajo el concepto de una orden judicial pendiente”, sostuvo Cifuentes.

Carabineros indicó que el despliegue se mantiene durante la jornada y se refuerza en horarios de retorno a los hogares, especialmente en puntos críticos del transporte público y sus alrededores.