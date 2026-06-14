Hombre muere tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso

Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la comuna de Valparaíso.

Según informó el mayor Víctor Torres, prefecto de servicio de la Prefectura Valparaíso de Carabineros, el hecho ocurrió en el sector de avenida Errázuriz, próximo a calle Gómez Carreño, donde testigos alertaron que una persona había sido atropellada por un vehículo que escapó del lugar.

Al llegar personal policial, equipos del SAMU ya se encontraban atendiendo a la víctima, quien fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren.

Posteriormente, desde el recinto asistencial se informó que el hombre, adulto y de nacionalidad chilena, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía de Valparaíso instruyó diligencias para establecer la dinámica del atropello e identificar al conductor y el vehículo involucrado.