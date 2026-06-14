SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso

    La víctima fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Fiscalía instruyó diligencias para identificar al conductor.

    Por 
    Felipe Rivera
    Hombre muere tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la comuna de Valparaíso.

    Según informó el mayor Víctor Torres, prefecto de servicio de la Prefectura Valparaíso de Carabineros, el hecho ocurrió en el sector de avenida Errázuriz, próximo a calle Gómez Carreño, donde testigos alertaron que una persona había sido atropellada por un vehículo que escapó del lugar.

    Al llegar personal policial, equipos del SAMU ya se encontraban atendiendo a la víctima, quien fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren.

    Posteriormente, desde el recinto asistencial se informó que el hombre, adulto y de nacionalidad chilena, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

    La Fiscalía de Valparaíso instruyó diligencias para establecer la dinámica del atropello e identificar al conductor y el vehículo involucrado.

    Lee también:

    Más sobre:AtropelloCarabinerosPolicialValparaísoFuga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    Gobierno del Líbano presentó una queja ante la ONU por uso de herbicida en sus tierras durante ataques israelíes

    Suiza rechaza referéndum para limitar la población a 10 millones de habitantes

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Secretario general de la ONU condena el nuevo bombardeo israelí sobre Beirut

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Lo más leído

    1.
    Chomali descarta recortes en salud y desliza que municipios pudieron usar fondos para fines distintos a los establecidos

    Chomali descarta recortes en salud y desliza que municipios pudieron usar fondos para fines distintos a los establecidos

    2.
    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

    3.
    La década perdida de Viña del Mar

    La década perdida de Viña del Mar

    4.
    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    Metro restablece servicio en Línea 2 tras cierre de cinco estaciones por “persona en la vía”

    5.
    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Concejal Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    6.
    Declaran cuarta preemergencia ambiental para este domingo en la RM: revisa la restricción vehicular

    Declaran cuarta preemergencia ambiental para este domingo en la RM: revisa la restricción vehicular

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Concepción en TV y streaming

    Hombre muere tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso
    Chile

    Hombre muere tras ser atropellado por vehículo que se dio a la fuga en Valparaíso

    Dónde y a qué hora ver a Suecia vs. Túnez en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva
    Negocios

    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Los gerentes generales más longevos y los debutantes en el Ipsa

    José Manuel Mena y Operación Tokio: “No hay ninguna industria inmune al crimen organizado”

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán
    Tendencias

    Cómo impulsar la creatividad y aplicarla en distintos ámbitos de nuestras vidas, según Trini Guzmán

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    En la previa del debut de España en el Mundial: Marc Cucurella sorprende con su llegada al Real Madrid
    El Deportivo

    En la previa del debut de España en el Mundial: Marc Cucurella sorprende con su llegada al Real Madrid

    El “abuelo” del Mundial: técnico de Curazao se convierte en el más longevo en dirigir en la historia del torneo

    La siempre favorita se estrena sin complicaciones: Alemania le propina una expresiva goleada a la debutante Curazao

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    Vito, sálvame, que me ahogo: un relato de Jaime Bayly

    Feltrinelli: la herencia intelectual de un editor revolucionario desembarca en español

    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años
    Mundo

    Reino Unido prepara restricciones a redes sociales para menores de 16 años

    Gobierno del Líbano presentó una queja ante la ONU por uso de herbicida en sus tierras durante ataques israelíes

    Suiza rechaza referéndum para limitar la población a 10 millones de habitantes

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano