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    Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios

    El beneficio corresponde al segundo llamado de 2025 del Programa para Sectores Medios. Además, el ministro Iván Poduje informó que el nuevo DS 4.000 comenzará a implementarse durante el segundo semestre y tendrá su primer llamado a fines de este año.

    Por 
    Felipe Rivera
    Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde el Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó este domingo 2.094 subsidios habitacionales del Programa para Sectores Medios DS1 en la Región Metropolitana, correspondientes al segundo llamado de 2025.

    La actividad fue encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a la subsecretaria del Minvu, Natalia Aguilar, y el delegado presidencial, Germán Codina.

    A nivel nacional, el segundo llamado de 2025 consideró la asignación de 7.799 subsidios. El beneficio permite a familias de sectores medios comprar una vivienda nueva o usada, o construir una vivienda en sitio propio, siempre que no sean propietarias y cuenten con capacidad de ahorro.

    Durante la jornada, equipos del Minvu y Serviu entregaron los certificados a las familias beneficiarias y orientaron sobre la aplicación del subsidio. Además, se habilitó una Expo Inmobiliaria DS1, con información sobre 52 proyectos habitacionales disponibles en 26 comunas de la Región Metropolitana.

    Según la cartera, la oferta considera 3.954 viviendas de hasta 2.200 UF, disponibles para personas beneficiarias de los tramos 2 y 3 del subsidio.

    En la ceremonia, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, destacó que la entrega de los beneficios apunta a familias de clase media que, según dijo, “muchas veces están en el olvido de las políticas sociales y de las políticas del Estado”.

    “Esto muestra una vez más que trabajando unidos el Estado, pero también las empresas, podemos lograr dar soluciones a familias que no pueden seguir esperando”, señaló Codina.

    El ministro Poduje, en tanto, afirmó que el objetivo del Gobierno es acelerar los procesos para que más familias puedan acceder a una casa propia. “Queremos ser un país de propietarios, no de arrendatarios”, sostuvo.

    Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Minvu también informó que el primer llamado del DS1 de 2026 estará abierto entre el 16 y el 30 de junio, con postulaciones 100% en línea a través del sitio web del ministerio. Este nuevo proceso beneficiará a 6.913 familias a nivel nacional.

    Entre los requisitos para postular se encuentra tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda abierta hace al menos 12 meses. El ahorro mínimo exigido va entre 30 y 80 UF, dependiendo del tramo.

    Para este llamado no se exigirá preaprobación de crédito hipotecario. Además, se ampliará la vigencia de documentos de acreditación del terreno para quienes postulen en la modalidad de construcción en sitio propio.

    Nuevo tramo DS 4.000

    Durante la actividad, el ministro Poduje también fue consultado por el nuevo tramo DS 4.000, anunciado para familias de clase media que buscan acceder a viviendas de mayor valor. “Esto no es una cosa que se está estudiando, no es una propuesta. Esto es una medida que parte a implementarse el segundo semestre y que va a tener su primer llamado a fines de este año”, afirmó.

    Además, explicó que el nuevo tramo busca apoyar a familias que, según dijo, quedan “en el jamón del sándwich” entre los requisitos del Estado y las condiciones del sistema financiero. “Son muchas de ellas que hoy día están pagando 600 mil y hasta 700 mil pesos de arriendo, que podrían hacer un dividendo para tener una casa propia”, señaló.

    El DS 4.000 permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, equivalentes a cerca de $163 millones. En zonas extremas, el valor máximo podrá llegar a 4.500 UF. El subsidio contempla un aporte estatal de 400 UF y exigirá contar con Registro Social de Hogares, acreditar un ahorro mínimo de 200 UF y tener capacidad de acceder a crédito hipotecario.

    El ministro también informó que quienes hayan obtenido un subsidio del tramo 3 podrán postular al DS 4.000. “Vamos a eliminar el timbre que les impide, una vez que tengan el subsidio, postular al tramo 4”, indicó.

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