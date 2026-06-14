Chomali descarta recortes en salud y desliza que municipios pudieron usar fondos para fines distintos a los establecidos

La ministra de Salud, May Chomali, afirmó que los montos que se transfieren desde su cartera no son inferiores respecto al pasado 2025, con relación a los recortes presupuestarios.

Consultada por las preocupaciones de alcaldes y el Colegio Médico por las rebajas en salud, la autoridad afirmó en el programa Estado Nacional de TVN que “eso que ellos llaman recorte es no transferencia de un componente solo a 24 comunas, que fueron las que formaron parte del programa de universalización de atención primaria”, que partió entre el 2022 y 2023.

En este sentido, la secretaria de Estado precisó que este último significa que las personas, independiente de su sistema previsional, pueden atenderse en el nivel primario. “Se definió un financiamiento especial a esas comunas, para poder acceder a esa población nueva que iba a llegar, que era la de Isapres”, dijo.

Así, la ministra desglosó que el programa tiene varios componentes y que, el primero de ellos cuenta con tres subdivisiones y es más administrativo. Dentro de él se considera la entrega de recursos públicos para la búsqueda de los pacientes con Isapre.

“Ese es el único componente que se dejó de transferir este año por una razón muy simple. Nosotros miramos este programa y nos pareció que aquí hay un subsidio a las Isapres. Es decir, nosotros le estamos entregando recursos. Es como contratar una suerte de equipo de venta”, indicó Chomali.

En torno a los reparos de algunos ediles, que indican que las rebajas ya resienten sus sistemas, la autoridad de Salud detalló que “de la Contraloría ya recibimos un primer preinforme, lo que nosotros hemos visto es que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas , que no era exactamente para lo cual estaba mandatado hacer”.

Así, la secretaria de Estado señaló que los jefes comunales mencionan la reducción de extensión horaria, pero que este punto del componente dos “no fue tocado”. “La única posibilidad que existe si un alcalde me dice, voy a tener que reducir mi extensión horaria, es porque estaba usando recursos del componente uno para hacer la extensión horaria”, emplazó.

También sobre la materia de los recortes, Chomali afirmó que quiere asegurar que “lo que se está transfiriendo este año no es menos que el 2025, en absoluto”. En esta línea, precisó que este 2026 el presupuesto subió de $16.532.000 a $17.251.000 pesos. “Lo que yo les estoy pidiendo es que por favor no aumente el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos. Si quieren hacer más, que es lo que les estamos pidiendo, que sea con las eficiencias de los recursos que ya tienes”, indicó.

Asimismo, agregó que “esta diferencia sí se va a suplementar, no existe la posibilidad de no suplemento. Nosotros no podemos parar un pabellón en septiembre, no podemos parar un pabellón en octubre. Las diferencias entre el presupuesto y el gasto se van a entregar y esto hay compromiso de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la medida en que yo sea capaz de reducir la brecha ”.

Inquirida sobre una posible afectación a los derechos constitucionales al recortar elementos con base en un presupuesto aprobado, como mencionó anteriormente el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia, la secretaria de Estado recordó que la pasada administración hizo un reajuste presupuestario en salud de 49 mil millones menos en febrero. “¿Por qué no reclamaron en ese momento? Nadie salió a reclamar", cuestionó la ministra.