Tres detenidos por secuestro en Lampa: el móvil serían extorsiones del Tren de Aragua
La víctima permaneció 35 horas en cautiverio en Estación Central y salió del lugar con buena salud.
Tras un secuestro extorsivo realizado en mayo a un feriante en Lampa, tres sujetos fueron detenidos en la misma comuna.
La víctima, de nacionalidad venezolana, se dedicaba a comercializar fármacos en ferias libres, “razón por la cual esta organización, precisamente el Tren de Aragua, lo contacta y le exige un pago semanal producto de esta actividad que desarrollaba en Lampa”, explicó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE).
Al negarse a pagar las sumas de dinero, fue posteriormente secuestrado el pasado 14 de mayo y trasladado a un lugar de cautiverio en Estación Central, donde permaneció cerca de 35 horas. “Envían distintos mensajes extorsivos a su pareja, a quien le exigen un monto de dinero correspondiente, según la organización criminal, a lo adeudado de las distintas extorsiones que ya venían generando en contra de estas personas”, detalló Barrientos.
Es así que tres sujetos de 26, 27 y 29 años y de la misma nacionalidad que la víctima fueron aprehendidos en la comuna donde presuntamente realizaron el secuestro. Todos los imputados mantienen una condición migratoria irregular y dos de ellos son hermanos.
Los detenidos fueron posicionados con análisis e inteligencia criminal, resultado de una operación policial desarrollada por la BIPE, en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana Centro Norte y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.
Ya fueron puestos a disposición del tribunal respectivo los tres imputados, quienes además son investigados por otros delitos violentos desarrollados en diferentes comunas, según comentó el subprefecto.
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