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    Extraditan desde Italia a sujeto implicado en homicidio en Estación Central: quedó en prisión preventiva

    El ciudadano chileno fue detenido por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 41 años, registrado en enero de 2025 en el marco de una presunta disputa entre narcotraficantes.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial.

    En prisión preventiva quedó un sujeto de nacionalidad chilena tras arribar durante la jornada desde Italia, país del que fue extraditado por su participación en el homicidio de un hombre de 41 años, registrado en enero de 2025 en Estación Central, en el marco de una presunta disputa entre narcotraficantes.

    El imputado arribó al país la mañana de este jueves y pasó durante la tarde a control de detención, donde fue formalizado por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego.

    La fiscal Carmen Gloria Guevara, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló que “este homicidio sucedió el 12 de enero del año 2025, donde este señor, junto a otros sujetos que aún están siendo investigados, le propinó a lo menos cinco balazos a la víctima, que era también miembro de una organización delictual”

    Agregó que tras una extensa investigación, en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, se logró identificar al imputado y detectar que había salido del país en dirección a Europa. Tras una coordinación policial con las autoridades locales, se logró su detención en Italia, desde donde fue extraditado a Chile para enfrentar a la justicia.

    “Fue objeto de una investigación bastante importante, tanto con testigos reservados y protegidos, investigación de audios, interceptación telefónica, etc., en donde la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte hizo un trabajo de inteligencia para llegar a este imputado”, relevó la persecutora.

    Agregó que, en la audiencia de esta jornada, se decretó su prisión preventiva luego que desde el Ministerio Público “se expusieran todos los antecedentes fundantes, particularmente el carácter del ilícito, todo lo que tenemos de participación (...) y la peligrosidad del sujeto en sí, por lo que estaba haciendo y cómo se había escondido, y que solo con gran trabajo a nivel nacional e internacional se logra su captura”.

    El hecho

    Cabe recordar que pasadas las 19 horas del domingo 12 de enero de 2025, en la intersección de las calles Aysén con Butalcura, cercano a Avenida Las Rejas, vecinos alertaron a Carabineros que un vehículo realizaba maniobras temerarias y disparos en el lugar.

    Tras esto, los testigos observaron a la víctima salir de un vehículo menor con sangre en su cuerpo. El hombre, de 41 años, recibió cinco disparos en su cuerpo, y pese a ser trasladado a un recinto médico, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

    Según la investigación, el hecho se produjo tras un conflicto dentro de una banda de narcotraficantes.

    Más sobre:PolicialJudicialextradiciónItaliahomicidioECOHEstación CentralPDI

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