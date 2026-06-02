Jefe de la Dipres busca explicar dónde están las “inconsistencias” en cálculo de deuda del gobierno de Boric y afirma que “la hipótesis es del error técnico”

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, intento explicar ante la Comisión de Hacienda del Senado en qué etapa está el proceso de investigación interno y las razones que explican el “error técnico” o las “inconsistencia” que Hacienda acusó al gobierno de Boric al momento de proyectar la deuda y el déficit fiscal efectivo al 2030.

En el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre ante esa instancia legislativa, el jefe de la Dipres afirmó que “actualmente se está haciendo una investigación, que puede terminar en sumario. Estamos con la hipótesis del error técnico”.

Gómez profundizó en su argumentación, aunque más que entregar respuestas enumeró una serie de preguntas qué podrían explicar las diferencias entre la proyección actual con las del gobierno de Gabriel Boric.

“Como Dipres no teníamos un proceso para hablar de deuda con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Hay definiciones técnicas ambiguas como los flujos de consolidación, recuperación neta de préstamos, ¿qué es lo que va ahí? ¿cuál es el efecto financiero?, ¿cuál es la recuperación? ¿si es solo contable? y ¿cuál es financiera?”.

Para el Dipres, “si nosotros no entramos ahí, en esas materias, cada cuadro de fuentes y uso de fondos que tenga los cuatro IFP de aquí para adelante no será bien entendido, y no sabremos cuál es el impacto que tiene sobre la trayectoria de la deuda del país”.

Gómez dijo que en este proceso “no descarto que existan responsabilidades administrativas, estamos funcionando sobre la base de hipótesis de errores que subieran demasiado rápido por definiciones que son muy ambiguas y que tenemos que trabajar. Espero que antes del próximo Informe de Finanzas Públicas del 14 o 15 de junio podemos tener algunos de estos temas resueltos, pero no lo puedo asegurar”.

Por lo mismo, dijo que “mi expectativa es que a la hora de formular el presupuesto 2027 tengamos eso resulto o por lo menos en trayectoria y poder salir de la duda de lo que pasó con la deuda, pero no es fácil”.

Gómez apuntó también que se está en trabajo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “por un camino paralelo llega a los mismos números que presentamos en la discusión: presenta la trayectoria entre déficit e incremento de la deuda. Eso esperamos también que nos ayude el CFA”.