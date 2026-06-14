Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos obliga a evacuar a 21 personas

Un incendio estructural afecta durante la mañana de este domingo a un acopio de neumáticos ubicado en la intersección de Piloto Acevedo con Avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

De acuerdo con el reporte preliminar de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), producto de la emergencia se realizó la evacuación preventiva de 21 personas desde viviendas colindantes al lugar del siniestro.

El director regional de Senapred Metropolitana, Miguel Muñoz Barraza, señaló que el incendio aún se mantiene en libre combustión y que las personas evacuadas no podrán regresar hasta que Bomberos determine que existen condiciones seguras.

“Aquí es importante saber que este humo de neumático es bastante tóxico”, advirtió Muñoz, quien llamó a los vecinos del entorno a cerrar puertas y ventanas, cubrir espacios por donde pueda ingresar humo y utilizar mascarilla en caso de contar con una.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana también entregó recomendaciones ante la presencia de humo, llamando a evitar actividad física al aire libre y a proteger especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

🔥 Ante incendio en #Cerrillos, el humo puede afectarte. Si estás en sectores cercanos: cierra puertas y ventanas, evita actividad física al aire libre y protege especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias. Consulta ante síntomas. Video pic.twitter.com/nm0272b7wn — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) June 14, 2026

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, señaló que el incendio se encuentra contenido, pero no controlado, y explicó que la columna de humo podría desplazarse hacia otras zonas de la capital. “El llamado es a cerrar las ventanas a quienes ven que el aire se puede estar colocando denso en las zonas donde están viviendo”, indicó.

En paralelo, el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, sostuvo que el municipio había buscado clausurar el recinto, pero que no contaba con autorización de la Seremi de Salud, debido a que el lugar cumplía con las normas sanitarias exigidas. Además, indicó que solicitarán una nueva evaluación para revisar este tipo de instalaciones en la comuna.

En cuanto al tránsito, Senapred informó se mantiene una restricción de pista en Camino a Melipilla, entre Escobar Williams y Piloto Acevedo.

En el lugar trabajan Bomberos de Maipú y de distintas comunas de la Región Metropolitana, además de Carabineros, personal municipal, SAMU, Senapred y apoyo con camiones aljibe.

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