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    Minsal constituye Consejo Nacional de Salud con 28 expertos para abordar las listas de espera

    Entre los nombres hay académicos, exautoridades y actores del mundo privado y público. La instancia asesorará a la cartera con propuestas y análisis divididos en cuatro ejes.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Las listas de espera son el eterno nudo que el sistema de salud ha querido resolver y el Ministerio de Salud, ahora dirigido por May Chomali, no es la excepción. A 90 días de haber asumido, el gobierno dio este martes una nueva señal sobre cómo pretende abordar el problema tras encabezar la primera sesión de constitución del Consejo Nacional de Salud, convocado para analizar y hacer propuestas en esta materia.

    Para ello, la titular de la cartera sanitaria decidió reunir a 28 miembros que configuran un amplio abanico de actores, entre ellos exautoridades, académicos, representantes del mundo privado y dirigentes gremiales. Entre los nombres destacan los exministros de Salud Enrique Paris (Piñera II) y Begoña Yarza (Boric); la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza (Piñera II); la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, y el expresidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada.

    “Este consejo se crea de la necesidad de contar con experiencias de personas que hayan pasado por este ministerio y otras que no, que están en los niveles locales, haciendo gestión local para tomar las grandes decisiones que nos van a acompañar en los próximos años”, expresó la ministra al término de la primera reunión, que duró cerca de dos horas.

    Los miembros asesorarán a la cartera sanitaria y se reunirán de manera periódica -calendario que esta por definirse- y su objetivo es desarrollar aportes concretos en cuatro áreas definidas por Salud, tales como dotar de mayor resolutividad a la Atención Primaria; revisar y analizar la Estrategia Nacional de Salud 2020-2030 y su ejecución; propuestas para reducción de tiempos de espera; y dotar de indicadores la evaluación de proyectos de inversión de infraestructura en salud.

    Ahora, ¿qué tan vinculantes serán las recomendaciones del consejo?

    Al ser consultada respecto de si el Minsal fortalecerá la colaboración público-privada para enfrentar las listas de espera, la ministra Chomali respondió que “este Consejo Nacional de Salud es un consejo asesor y, si el consejo asesor considera que para reducir las listas de espera tenemos que tener una mejor y más complementaria relación público-privada, lo vamos a considerar”.

    El exministro y hoy director de Clínica Meds, Enrique Paris, valoró este encuentro como una oportunidad de poder trabajar por la salud de Chile. “El tema de salud es un tema de Estado, no es solamente un tema del gobierno de turno. Por eso, nosotros queremos contribuir con esa visión, una salud centrada en el paciente, fundamentalmente, una salud humanizada, con una atención primaria muy poderosa y con criterios claros para hacia dónde avanzar, qué tenemos que construir, cómo manejar la lista de espera, cómo trabajar las metas sanitarias del futuro en Chile”, explicó.

    Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud, quien también integra la instancia, afirma que “se reconoce que el sistema no es capaz de absorber la totalidad de la lista de espera y, además, a las personas que van ingresando a ella. Además, se ha demostrado a lo largo de las distintas estrategias que se han hecho en el tiempo para reducir los tiempos de espera que se produce un efecto temporal, en algunos casos con mayor impacto que en otros, pero luego, cuando los recursos se terminan, nuevamente vuelve a ampliarse esta lista de espera y se transforma finalmente en un problema permanente”.

    Y concluye que “la idea es buscar o trabajar algunas estrategias que permitan reducir esto”.

    El plan del Minsal

    Hasta ahora, la cartera de Chomali había puesto el foco en las atenciones de cáncer retrasadas. De hecho, se decretó alerta sanitaria para abordar estas atenciones.

    En ese contexto y en conversación con Radio Agricultura, afirmó este martes que “me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso lo más precozmente posible, pero dado que estábamos recién llegando al gobierno y no sabíamos muy bien cuántos recursos íbamos a disponer, no nos quedó otra que priorizar una enfermedad que si uno no la atiende precozmente puede ser muy desastrosa desde el punto de vista de la mortalidad”, señaló.

    En esta línea, Chomali indicó que la alerta oncológica está próxima a terminar y comenzarán entonces a trabajar con las otras patologías en las listas de espera, buscando la mejor forma de avanzar en ellas.

    Eso sí, no se han especificado pasos más concretos. En ese contexto, reiteró la importancia del nuevo consejo asesor: “Nada de lo que se ha hecho en los últimos 15 años en que empezamos a medir la lista de espera ha dado los resultados de largo plazo. Tenemos que buscar una forma diferente de enfrentar este tema, y esto es lo que estamos empezando de discutir. Tenemos algunas nociones, pero queremos que la gente que está ahí en el nivel local nos diga esto sirve, o esto no sirve, para partir con el programa”.

    Más sobre:SaludListas de esperaMay ChomaliMinsalEnrique ParisBegoña Yarza

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