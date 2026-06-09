Ministra Chomali constituye Consejo Nacional de Salud para fortalecer atención primaria y mejorar listas de espera

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó durante esta jornada la primera sesión del Consejo Nacional de Salud, instancia convocada para analizar y hacer propuestas en materia de listas de espera, fortalecimiento de la atención primaria de salud, inversiones y otras áreas relevantes para el sector.

A la instancia estuvieron invitados representantes de diversas instancias y áreas del sector salud, incluidos los gremios y exautoridades de la cartera.

Sobre la reunión, la ministra destacó la alta convocatoria, agradeciendo a los que asistieron, ya que “cada uno trae a este Consejo la experiencia, el juicio, el criterio, el deseo de tener una salud pública fuerte, resiliente y digna para nuestra población”.

En este sentido, Chomali destacó que este Consejo “se crea de la necesidad de contar con experiencias de personas que hayan pasado por este ministerio y otras que no, que están en los niveles locales, haciendo gestión local para tomar las grandes decisiones que nos van a acompañar en los próximos años”.

En cuanto a la reunión, la titular de la cartera explicó que fueron cuatro temas en los que se centraron y relevaron al Consejo,.

Así, indicó, el Consejo se va a dividir en cuatro comités, en donde “van a trabajar y aportar con su experiencia” para abordar cada una de éstas temáticas.

El primer tema, apuntó, tiene que ver con la Estrategia Nacional de Salud para la década, el segundo se centra en los tiempos de espera y la cantidad de personas que están en espera, el tercero es sobre el Plan de Infraestructura, y el cuarto tiene que ver con cómo mejorar la resolutividad de la atención primaria.

“ Cada uno de estos temas aportan decididamente a hacer una mejor salud para Chile , y yo me alegro mucho de que todos los convocados hayan querido participar de esta instancia”, celebró.

Consultado al respecto, el exministro de Salud, Enrique Paris, quien participó de la instancia, destacó positivamente la reunión, apuntando a que la salud “es un tema de Estado” y no solamente “del gobierno de turno”.

“El gobierno de turno tiene que administrar obviamente la salud en algún momento, pero es un tema de Estado”, reiteró.

“Por eso nosotros queremos contribuir con esa visión de Estado: una salud centrada en el paciente, fundamentalmente una salud humanizada, con una atención primaria muy poderosa y con criterios claros para hacia dónde avanzar, qué tenemos que construir, cómo manejar la lista de espera, cómo trabajar las metas sanitarias del futuro en Chile, en fin. Y creo que la reunión ha sido muy positiva. Creo que la ministra ha tenido una capacidad de convocar a mucha gente”, afirmó.