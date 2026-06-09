Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió esta jornada al avance de la alerta oncológica decretada al iniciar el gobierno, destacando los buenos resultados así como también lo siguientes pasos en materia de listas de espera.

En conversación con Radio Agricultura, la secretaria de Estado lamentó en primera instancia que se tuviese que priorizar solo a los pacientes oncológicos en esta etapa.

“Me encantaría que todo el mundo pudiera tener acceso lo más precozmente posible, pero dado que estábamos recién en llegando al gobierno, y no sabíamos muy bien cuántos recursos íbamos a disponer, no nos quedó otra que priorizar una enfermedad que si uno no la atiende precozmente puede ser muy desastrosa desde el punto de vista de la mortalidad”, señaló.

Por lo tanto, “ahí fue cuando decidimos priorizar a aquellos pacientes que estaban con retraso de su garantía o con atenciones con mucha espera para atenciones oncológicas”.

En esta línea, Chomali indicó que la alerta oncológica está ya próxima a terminar, y comenzarán entonces a trabajar con las otras patologías en las listas de espera, buscando la mejor forma de poder avanzar en ellas.

“Nosotros vamos a cerrar prontamente la alerta ya en estas próximas semanas, y tenemos muy buenos resultados, estamos muy contentos por ello”, sostuvo. “Obviamente que ahora empieza el programa del resto de las patologías y por eso hemos estado analizando cómo se están comportando estas personas que están esperando en términos de cuántos ingresan a lista de espera, cuántos salen de la lista de espera".

Para esto, explicó, estarán trabajando con un Consejo Nacional de Salud -que lanzarán hoy- el cual tiene por objetivo ayudar a repensar el programa de universalización de la atención primaria y así hacerlo más eficiente, así como también analizar y hacer propuestas en materia de listas de espera.

“Porque nada de lo que se ha hecho en los últimos quince años en que empezamos a medir la lista de espera ha dado los resultados de largo plazo”, apuntó.

“Tenemos que buscar una forma diferente de enfrentar este tema y esto es lo que estamos empezando de discutir. Tenemos algunas nociones, pero queremos que la gente que está ahí en el nivel local nos diga esto sirve, o esto no sirve, para partir con el programa”, señaló.