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    Criteria: aprobación de Kast baja levemente al 39% y desaprobación sube a un 52%

    La evaluación positiva del Ejecutivo retrocedió un punto respecto de la medición anterior, mientras que el rechazo a la administración aumentó cinco puntos. En paralelo, un 57% de los encuestados respaldó que el Estado exija el pago de las deudas del CAE.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a registrar una caída en la última encuesta Criteria, mientras que la desaprobación anotó un alza significativa, ampliando la brecha entre ambas mediciones.

    Según los resultados dados a conocer este jueves, la aprobación respecto del Presidente descendió un punto respecto a la medición anterior, situándose en un 39%.

    Por el contrario, la desaprobación aumentó cinco puntos porcentuales y alcanzó un 52%, su nivel más alto desde el inicio de la administración. Al mismo tiempo, disminuyó la proporción de personas que no manifiesta una opinión sobre el gobierno.

    La encuesta fue aplicada el 11 de junio de 2026 mediante panel online y consideró una muestra de 802 casos a nivel nacional.

    LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Gobierno y situación de emergencia

    En relación con la percepción sobre el manejo de la situación de emergencia, aumentó el porcentaje de personas que considera que el gobierno está tomando un rumbo incorrecto.

    Un 46% de los encuestados considera que el manejo de la emergencia es incorrecto, lo que representa un aumento de seis puntos respecto de la medición anterior.

    Por otro lado, quienes consideran que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto disminuyeron cuatro puntos y llegaron al 36%.

    Asimismo, la proporción de personas que declara no tener una opinión clara sobre esta materia bajó a un 18%.

    Evaluación de ministros

    Respecto al gabinete, los ministros con mayor nivel de conocimiento continúan siendo Ximena Rincón (80%), Natalia Ducó (74%) y Jorge Quiroz (64%).

    En contraste, los niveles más bajos de conocimiento corresponden a Daniel Mans (21%) y Francisca Toledo (21%).

    La encuesta destaca además el aumento en el nivel de conocimiento del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien pasó de un 30% a un 56% respecto de la medición anterior.

    Considerando únicamente a los ministros con más de un 30% de conocimiento, los mejor evaluados son Martín Arrau (56%), May Chomalí (55%) e Iván Poduje (55%).

    Por el contrario, las evaluaciones más bajas corresponden a Ximena Rincón (36%) y Jorge Quiroz (37%).

    Ley de Reconstrucción

    Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, su evaluación positiva registró un importante aumento durante la última medición.

    Un 38% de los encuestados declaró estar de acuerdo con la iniciativa, lo que representa un incremento de dos puntos respecto de la semana anterior.

    Asimismo, disminuyó la proporción de personas sin una postura definida, pasando a un 26%.

    En cuanto a los principales beneficiarios de la propuesta, un 49% considera que favorecerá principalmente a las grandes empresas y personas de mayores ingresos.

    Por otro lado, un 34% cree que el proyecto apunta principalmente a la creación de empleo para la población en general.

    Cobro de deudas del CAE

    Uno de los temas con mayor respaldo ciudadano corresponde al cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Según la encuesta, un 57% considera que el anuncio de una posible condonación incentivó a algunas personas a dejar de pagar sus cuotas.

    Además, un 48% está de acuerdo con que el Estado exija el pago de las deudas del CAE, mientras que un 42% cree que el embargo de cuentas bancarias alcanza un nivel de aprobación similar entre quienes tienen capacidad de pago y no cumplen con sus obligaciones.

    La medición también muestra una diferencia política en esta materia. Mientras el rechazo a una eventual condonación es mayoritario entre quienes se identifican con la derecha, la opinión se divide entre quienes se identifican con la izquierda.

    Levantamiento del secreto bancario

    La encuesta también consultó por la posibilidad de ampliar las facultades para acceder a información bancaria.

    Un 56% considera que el levantamiento del secreto bancario debe requerir autorización judicial, incluso como herramienta para investigar delitos graves.

    Sin embargo, un 49% manifestó preocupación por los posibles efectos de esta medida sobre la privacidad de personas inocentes.

    Más sobre:EncuestaCriteriaMediciónGobiernoLa MonedaAprobaciónDesaprobaciónMinistrosCAELey de ReconstrucciónEmergenciaSecreto Bancario

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