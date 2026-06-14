La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) expresó su preocupación al cumplirse un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, y exigió acelerar las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado público, la entidad señaló que la falta de respuestas definitivas en torno al caso “ha conmocionado al mundo municipal, a la comunidad de Villa Alegre y al país entero”.

“Creemos que es fundamental que las instituciones competentes continúen desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades si las hubiere, y entregar respuestas concretas a su familia y a la ciudadanía”, sostuvo la asociación.

Asociación Chilena de Municipalidades exige acelerar investigación por concejala desaparecida en Villa Alegre. En la imagen, concejala desaparecida, María Ignacia Gonzalez.

En el texto, la ACHM destacó que González “ha sido una concejala comprometida con su comuna y con el servicio público”, y remarcó que su desaparición no puede quedar en el olvido.

“Como municipalismo chileno, exigimos mantener todos los esfuerzos investigativos posibles, que permitan avanzar para saber la verdad de su desaparición”, agregó la organización.

La asociación también manifestó su solidaridad con la familia de la concejala, sus seres queridos, vecinos y vecinas, además del Concejo Municipal de Villa Alegre, quienes —según indicó— han debido enfrentar un proceso marcado por la incertidumbre y la demanda de verdad y justicia.

Finalmente, la ACHM reiteró su compromiso con “la defensa de la democracia, la seguridad de las personas y el respeto irrestricto por la vida, la dignidad y los derechos de todas y todos”.