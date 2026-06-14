Dónde y a qué hora ver a Costa de Marfil vs. Ecuador en TV y streaming

Siguen los duelos iniciales del Mundial de Fútbol 2026, donde Costa de Marfil se mide con Ecuador por la primera fecha durante este domingo.

Las selecciones integran el Grupo E, que completan Alemania y Curazao.

Cuándo juega Costa de Marfil vs. Ecuador

El partido de Costa de Marfil contra Ecuador es este domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Philadelphia de Estados Unidos.

Dónde ver a Costa de Marfil vs. Ecuador

El partido de Costa de Marfil contra Ecuador se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.