Masivo bombardeo ruso provoca incendio en Monasterio de las Cuevas de Kiev: es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Una masiva ofensiva lanzada por Rusia durante la madrugada de este lunes 15 de junio (hora local) golpeó con fuerza a la capital ucraniana, dejando a cerca de 140.000 residentes sin suministro eléctrico, provocando incendios en distintos puntos de la capital ucraniana y alcanzando incluso al histórico Monasterio de las Cuevas de Kiev (Kyiv Pechersk Lavra), uno de los sitios religiosos más emblemáticos de Ucrania y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según informaron las autoridades locales, el ataque combinó misiles y drones de largo alcance, impactando infraestructura civil, edificios residenciales y redes de transmisión eléctrica.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que inicialmente se reportó una persona herida, aunque posteriormente actualizó el balance a cinco lesionados, de los cuales cuatro debieron ser trasladados a centros asistenciales, mientras que una quinta persona recibió atención médica en el lugar.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, advirtió que la amenaza aérea se mantuvo activa durante gran parte de la noche.

“La amenaza de misiles balísticos continúa. También existe la posibilidad de ataques con misiles de crucero y drones durante toda la noche”, indicó la autoridad.

Monasterio histórico bajo fuego

Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue el incendio registrado en el recinto del Monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los complejos monásticos ortodoxos más importantes del mundo y símbolo histórico y religioso de Ucrania.

De acuerdo con Klitschko, las llamas alcanzaron el techo de la Catedral de la Dormición, principal templo del monasterio, generando una emergencia que obligó al despliegue de equipos de rescate y bomberos.

El recinto, cuya historia se remonta al siglo XI, está catalogado como Patrimonio Mundial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y constituye uno de los principales centros de peregrinación del cristianismo ortodoxo en Europa del Este.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Edificios residenciales afectados en varios distritos

Las autoridades informaron que los ataques provocaron daños en numerosos sectores de Kiev.

En el distrito de Obolonskyi, restos de drones interceptados cayeron sobre varios vehículos, provocando incendios. También se registraron siniestros en bodegas, edificios residenciales y en los pisos superiores de una torre habitacional que se encontraba en construcción.

Además, se reportaron daños estructurales en otro inmueble residencial, donde parte de la construcción colapsó entre el tercer y cuarto piso.

En Podilskyi, fragmentos de drones impactaron una vivienda particular y un edificio de tres pisos, ambos afectados por incendios.

Mientras tanto, en Pecherskyi, un ataque alcanzó un edificio residencial de cinco pisos. Posteriormente, las autoridades indicaron que también habría resultado dañado un inmueble utilizado como residencia estudiantil.

En el distrito de Solomianskyi, otro proyectil impactó directamente un edificio habitacional de nueve niveles.

Por su parte, en Shevchenkivskyi, las autoridades contabilizaron al menos cinco impactos contra infraestructura civil en menos de media hora. Entre los inmuebles afectados figuran un edificio residencial de 25 pisos, un mercado y una tienda de abarrotes que también resultaron incendiados.

Amplio corte de energía

Uno de los efectos más significativos de la ofensiva fue el daño a la infraestructura eléctrica de la capital.

Klitschko confirmó que los ataques destruyeron líneas de transmisión en el sector norte de la ciudad, provocando que aproximadamente 140.000 abonados quedaran sin suministro eléctrico.

La interrupción afectó a miles de hogares en medio de la emergencia provocada por los bombardeos y obligó a los equipos de servicios básicos a desplegar labores de reparación en condiciones complejas.

Canales de monitoreo militar citados por autoridades ucranianas señalaron que las fuerzas rusas habrían lanzado 27 misiles contra la región de Kiev en un período cercano a una hora, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

Járkov también fue blanco de drones

Paralelamente, la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, también fue objeto de ataques con drones durante la noche.

El alcalde Ihor Terekhov informó que un dron ruso impactó una empresa civil en el distrito de Kholodnohirskyi, provocando un incendio de grandes proporciones.

“Como resultado del ataque se produjo un incendio en una empresa civil. Equipos del Servicio Estatal de Emergencias trabajan en el lugar”, señaló la autoridad.

Posteriormente, Terekhov confirmó que existían reportes de víctimas producto de los bombardeos, aunque no precisó la cantidad de personas afectadas.

Asimismo, las autoridades registraron otro ataque con drones tipo Shahed en el distrito de Shevchenkivskyi de Járkov, en las cercanías de sectores residenciales.