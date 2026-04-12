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    Daniel Garnero le baja el perfil al polémico arbitraje del triunfo de la UC ante Audax Italiano: “No fue determinante”

    El técnico del cuadro estudiantil analiza la victoria de sus dirigidos en el estadio bicentenario de La Florida.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero le baja el perfil al polémico arbitraje del triunfo de la UC ante Audax Italiano: “No fue determinante”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica consiguió un trabajado triunfo por 4-3 ante Audax Italiano en La Florida, en un partido marcado por la intensidad, los errores defensivos y algunas decisiones arbitrales que generaron polémica. El lateral Esteban Matus dijo que el juez Diego Flores favoreció a la UC. Sin embargo, Daniel Garnero optó por restarle dramatismo y puso el foco en el rendimiento de su equipo.

    Consultado directamente por las jugadas controversiales del encuentro, el entrenador fue categórico en su análisis. “La verdad que el arbitraje de hoy no me pareció que haya sido determinante en el resultado”, sostuvo. Además, explicó que no suele referirse a estas situaciones: “No hablo cuando me perjudican, cuando me expulsan sin motivo”.

    El DT, eso sí, apuntó a la falta de criterios uniformes, comparándolo con otras ligas. “Fijate, la misma jugada en un partido se sanciona, la misma jugada en otro partido no se sanciona. Los criterios en Europa se sostienen un poco más, acá depende un montón de cosas”, comentó.

    Católica venció a Audax Italiano. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Garnero destacó la dificultad del compromiso y la exigencia física que significó para un plantel que viene de disputar su debut en la Copa Libertadores y que enfrentará una seguidilla de encuentros. “Hoy fue un partido de muchísima exigencia y obviamente que a nosotros en este momento nos convendría tener partidos más tranquilos, de poder manejar los tiempos, los momentos, los resultados”, explicó.

    El técnico también adelantó que el cuerpo médico evaluará el estado físico de los jugadores en las próximas horas, considerando el desgaste acumulado. “Vamos a ver mañana cómo evolucionan todos. Hay que ser muy cuidadoso porque hay gente que por querer estar, después terminamos haciendo lío y hay que parar mucho más”, advirtió.

    En ese contexto, el triunfo ante Audax fue valorado como un paso necesario para mantenerse en la pelea en la Liga de Primera, especialmente tras la derrota sufrida en el estreno copero ante Boca Juniors. “Nosotros necesitábamos mucho este partido, queremos estar bien cerca de los que están arriba nuestro en el campeonato”, afirmó.

    Uno de los aspectos que sigue preocupando al entrenador de la UC es la tendencia del equipo a comenzar los partidos en desventaja. “No es algo que nos sea muy grato el arrancar perdiendo y sabemos que si vas a jugar a Brasil y arrancás perdiendo puede ser algo muy nefasto”, reconoció, en referencia al duelo ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

    Pese a ello, el estratega defendió la capacidad ofensiva de su equipo. “Soy un convencido que si haces un gol más que el rival te sirve, sales campeón. Si ganas todos los partidos, sales campeón”, señaló.

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