SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Partido disparatado en La Florida: una UC de dos almas celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil

    En un partidazo, Universidad Católica termina venciendo por 4-3, gracias a un testazo de Juan Ignacio Díaz en el minuto 89. El equipo de Daniel Garnero es uno atacando (suma 23 goles a favor) y otro defendiendo (14 en contra, en 9 jornadas). Ahora, en el horizonte aparece Cruzeiro.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Después de su debut con derrota en la Copa Libertadores, ante Boca Juniors, Universidad Católica necesitaba no solo subir el ánimo y la confianza de cara al viaje a Brasil, para enfrentar a Cruzeiro. También tenía la ocasión de presionar a Colo Colo, en el caso de una victoria sobre Audax Italiano (los albos no juegan este fin de semana). En La Florida, ganó un partido disparatado, que acabó 4-3.

    Ambos elencos perdieron como local en sus estrenos coperos y ambos tendrán que desplazarse al gigante sudamericano para sus siguientes desafíos. Pese a esto, los técnicos no reservaron tanto. Gustavo Lema repitió el equipo que alineó ante Olimpia. Mientras que Daniel Garnero mantuvo mayoría de titulares.

    Las novedades cruzadas tuvieron que ver con la presencia de Nicolás L’Huillier por la banda izquierda (para sumar minutos Sub 21, también). Eso sí, el DT tocó el mediocampo. Salieron Medel y Cuevas. Adentro Zuqui y Palavecino.

    La Católica modelo 2026 se puede dividir en dos. Una, de mitad hacia arriba. Está encendida. Es un equipo que tiene gol y que cuenta con variantes para llegar a aquello. La otra, de mitad hacia atrás. En esa faceta, la UC muestra un rostro más desequilibrado, donde conviven los ripios y las grietas. Este sábado se vieron, de nuevo, esas “dos almas” de la escuadra de Garnero: una defendiendo, otra atacando.

    Cuando el partido recién se estaba formando, llegó el 1-0 de Audax. Un gran remate de Giovani Chiaverano sorprendió a todos, en los 4′, incluyendo a Bernedo. La UC no despejó el balón de su terreno y lo pagó caro. Para fortuna de la visita, empató rápido. En los 11′, Clemente Montes marcó el 1-1 con un testazo, luego de un notable balón largo de Zuqui.

    De a poco, los cruzados se adueñaron del balón, tratando de ser verticales y buscando filtrar pases para romper la línea de cinco que formaban los itálicos en el retroceso. Una pérdida en campo rival acabó generando la acción del 2-1, anotado por Franco Troyansky. Pase profundo a la espalda de Ampuero y el delantero argentino define picándole el balón a Bernedo. Juan Ignacio Díaz no alcanzó a cruzar. Defensa mal parada.

    Nuevamente la UC responde, como el equipo reactivo que ha sido en 2026. En los 33′, marcó Justo Giani, en posición de 9. Conectó un centro rasante de L’Huillier. Era un encuentro rápido, pero extraño. Las defensas no tenían su mejor jornada. Católica se fue al entretiempo en ventaja, gracias al golazo de Matías Palavecino. El 10 penetra con el balón dominado y acierta con un toque de zurda.

    Audax partió la segunda mitad con otra disposición, tomando las riendas y arrinconando a los estudiantiles. Era el día de los golazos. En los 53′, Marco Collao sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin reacción a Bernedo. Otra vez igualdad en el marcador, en un partido que era una moneda al aire. Los ataques audinos, sobre todo por la izquierda, hicieron reaccionar a Garnero. Volvió Sebastián Arancibia, con lo cual la UC quedó con línea de cinco. Inexplicablemente, el DT sacó a Palavecino.

    Los buenos momentos de Audax fueron cesando. Católica soportó el sofocón, afirmando una estantería endeble. A 15′ del final, el local sufre la expulsión de Marco Collao, lo que marcaría el desenlace. La visita encontró más espacios y agarró el joystick del partido. Ya había cambiado nuevamente la distribución, con la entrada de Rossel por González. Sobre el epílogo, el discutido Juan Ignacio Díaz metió la cabeza para poner el 4-3 y darle el triunfo a la UC, en un partido de locos.

    El elenco de la precordillera llega a 17 puntos y queda a uno de Colo Colo. Ahora se viene Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la Libertadores. De mitad para arriba, la Católica generalmente responde (23 goles anotados). Pero de mitad para atrás, están las complicaciones (14 encajados en nueve jornadas).

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Audax Italiano: T. Ahumada; E. Ferrario, M. Ortiz, D. Piña; R. Rebolledo (90′, F. Loyola), M. Collao, F. Mateos (90′, D. Coelho), E. Matus; N. Aedo (46′, M. Vadulli); F. Troyansky (68′, P. Guajardo) y G. Chiaverano (78′, O. Rojas). DT: G. Lema.

    U. Católica: V. Bernedo; D. González (79′, J. F. Rossel), B. Ampuero, J. I. Díaz, N. L’Huillier (40′, C. Cuevas); F. Zuqui, J. Valencia, M. Palavecino (57’, J. Martínez); C. Montes (57’, S. Arancibia), F. Zampedri y J. Giani. DT: D. Garnero.

    Goles: 1-0, 4′, Chiaverano, con un gran remate desde fuera del área; 1-1, 11′, Montes, cabezazo tras balón largo de Zuqui; 2-1, 28′, Troyansky, define picándole el balón a Bernedo; 2-2, 33′, Giani, conecta al primer palo centro bajo de L’Huillier; 2-3, 41′, Palavecino, entra en el área y define con un toque de zurda; 3-3, 53′, Collao, gran remate desde larga distancia; 3-4, 89′, Díaz, cabezazo tras centro de Martínez.

    Árbitro: D. Flores. Amonestó a Piña, Collao, Ahumada, Rojas y al DT Lema (AI); Giani, Zuqui, Cuevas, Valencia (UC). En los 75′, expulsa a Collao (AI) por doble amarilla. En los 90′+8, expulsa a Loyola (AI) con roja directa.

    Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 3.954 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraLa UCAudax ItalianoUniversidad CatólicaDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una “dura resistencia”

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Lo más leído

    1.
    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    2.
    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    3.
    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga

    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga

    4.
    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”
    Chile

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Confesó autoría del crimen: detienen a imputado por homicidio en Coquimbo

    Megadatacenters en la era de la IA: una oportunidad real para Chile
    Negocios

    Megadatacenters en la era de la IA: una oportunidad real para Chile

    La diferencia entre orientar y regular

    Recuperar el potencial de Chile

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El dardo de Esteban Matus al arbitraje tras la derrota de Audax Italiano ante la UC: “Siempre con los equipos grandes...”
    El Deportivo

    El dardo de Esteban Matus al arbitraje tras la derrota de Audax Italiano ante la UC: “Siempre con los equipos grandes...”

    Partido disparatado en La Florida: una UC de dos almas celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil

    Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcaron un encendido inicio de partido en La Florida

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

    Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una “dura resistencia”
    Mundo

    Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una “dura resistencia”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí