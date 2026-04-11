Partido disparatado en La Florida: una UC de dos almas celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil

La UC celebra en la agonía contra Audax antes de la expedición a Brasil.

Después de su debut con derrota en la Copa Libertadores, ante Boca Juniors, Universidad Católica necesitaba no solo subir el ánimo y la confianza de cara al viaje a Brasil, para enfrentar a Cruzeiro. También tenía la ocasión de presionar a Colo Colo, en el caso de una victoria sobre Audax Italiano (los albos no juegan este fin de semana). En La Florida, ganó un partido disparatado, que acabó 4-3.

Ambos elencos perdieron como local en sus estrenos coperos y ambos tendrán que desplazarse al gigante sudamericano para sus siguientes desafíos. Pese a esto, los técnicos no reservaron tanto. Gustavo Lema repitió el equipo que alineó ante Olimpia. Mientras que Daniel Garnero mantuvo mayoría de titulares.

Las novedades cruzadas tuvieron que ver con la presencia de Nicolás L’Huillier por la banda izquierda (para sumar minutos Sub 21, también). Eso sí, el DT tocó el mediocampo. Salieron Medel y Cuevas. Adentro Zuqui y Palavecino.

La Católica modelo 2026 se puede dividir en dos. Una, de mitad hacia arriba. Está encendida. Es un equipo que tiene gol y que cuenta con variantes para llegar a aquello. La otra, de mitad hacia atrás. En esa faceta, la UC muestra un rostro más desequilibrado, donde conviven los ripios y las grietas. Este sábado se vieron, de nuevo, esas “dos almas” de la escuadra de Garnero: una defendiendo, otra atacando.

Cuando el partido recién se estaba formando, llegó el 1-0 de Audax. Un gran remate de Giovani Chiaverano sorprendió a todos, en los 4′, incluyendo a Bernedo. La UC no despejó el balón de su terreno y lo pagó caro. Para fortuna de la visita, empató rápido. En los 11′, Clemente Montes marcó el 1-1 con un testazo, luego de un notable balón largo de Zuqui.

De a poco, los cruzados se adueñaron del balón, tratando de ser verticales y buscando filtrar pases para romper la línea de cinco que formaban los itálicos en el retroceso. Una pérdida en campo rival acabó generando la acción del 2-1, anotado por Franco Troyansky. Pase profundo a la espalda de Ampuero y el delantero argentino define picándole el balón a Bernedo. Juan Ignacio Díaz no alcanzó a cruzar. Defensa mal parada.

Nuevamente la UC responde, como el equipo reactivo que ha sido en 2026. En los 33′, marcó Justo Giani, en posición de 9. Conectó un centro rasante de L’Huillier. Era un encuentro rápido, pero extraño. Las defensas no tenían su mejor jornada. Católica se fue al entretiempo en ventaja, gracias al golazo de Matías Palavecino. El 10 penetra con el balón dominado y acierta con un toque de zurda.

Audax partió la segunda mitad con otra disposición, tomando las riendas y arrinconando a los estudiantiles. Era el día de los golazos. En los 53′, Marco Collao sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin reacción a Bernedo. Otra vez igualdad en el marcador, en un partido que era una moneda al aire. Los ataques audinos, sobre todo por la izquierda, hicieron reaccionar a Garnero. Volvió Sebastián Arancibia, con lo cual la UC quedó con línea de cinco. Inexplicablemente, el DT sacó a Palavecino.

Los buenos momentos de Audax fueron cesando. Católica soportó el sofocón, afirmando una estantería endeble. A 15′ del final, el local sufre la expulsión de Marco Collao, lo que marcaría el desenlace. La visita encontró más espacios y agarró el joystick del partido. Ya había cambiado nuevamente la distribución, con la entrada de Rossel por González. Sobre el epílogo, el discutido Juan Ignacio Díaz metió la cabeza para poner el 4-3 y darle el triunfo a la UC, en un partido de locos.

El elenco de la precordillera llega a 17 puntos y queda a uno de Colo Colo. Ahora se viene Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la Libertadores. De mitad para arriba, la Católica generalmente responde (23 goles anotados). Pero de mitad para atrás, están las complicaciones (14 encajados en nueve jornadas).

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Audax Italiano: T. Ahumada; E. Ferrario, M. Ortiz, D. Piña; R. Rebolledo (90′, F. Loyola), M. Collao, F. Mateos (90′, D. Coelho), E. Matus; N. Aedo (46′, M. Vadulli); F. Troyansky (68′, P. Guajardo) y G. Chiaverano (78′, O. Rojas). DT: G. Lema.

U. Católica: V. Bernedo; D. González (79′, J. F. Rossel), B. Ampuero, J. I. Díaz, N. L’Huillier (40′, C. Cuevas); F. Zuqui, J. Valencia, M. Palavecino (57’, J. Martínez); C. Montes (57’, S. Arancibia), F. Zampedri y J. Giani. DT: D. Garnero.

Goles: 1-0, 4′, Chiaverano, con un gran remate desde fuera del área; 1-1, 11′, Montes, cabezazo tras balón largo de Zuqui; 2-1, 28′, Troyansky, define picándole el balón a Bernedo; 2-2, 33′, Giani, conecta al primer palo centro bajo de L’Huillier; 2-3, 41′, Palavecino, entra en el área y define con un toque de zurda; 3-3, 53′, Collao, gran remate desde larga distancia; 3-4, 89′, Díaz, cabezazo tras centro de Martínez.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Piña, Collao, Ahumada, Rojas y al DT Lema (AI); Giani, Zuqui, Cuevas, Valencia (UC). En los 75′, expulsa a Collao (AI) por doble amarilla. En los 90′+8, expulsa a Loyola (AI) con roja directa.

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 3.954 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.