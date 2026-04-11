Revisa los golazos de Audax Italiano y la UC que marcan un encendido inicio de partido en La Florida

La acción no se hizo esperar en el estadio Bicentenario de La Florida. Apenas en la media hora de partido, Audax Italiano y Universidad Católica intercambiaron golazos y protagonizaron un encendido partido.

La primera genialidad por parte de los itálicos fue obra de Giovani Chiaverano, tan solo a los 4’. Tras una serie de balones divididos en campo de los cruzados, el futbolista argentino capturó la pelota desde fuera del área y anotó un potente disparo. Es su tercera diana a lo largo de la temporada.

El gol sorprendió a los pupilos de Daniel Garnero que, como viene siendo costumbre durante esta campaña, debieron comenzar en desventaja en el marcador. Sin embargo, para fortuna del director técnico transandino, sus jugadores lograron responder rápidamente: a los 10′, y tras un gran balonazo largo de Fernando Zuqui, Clemente Montes peinó la pelota con la nuca y marcó un golazo de cabeza.

Con la igualdad establecida, transcurrieron varios minutos hasta que se volvió a quebrar el cerrojo. A los 27′, Esteban Matus habilitó con un buen pase al espacio a Franco Troyansky, que la picó en el mano a mano ante Vicente Bernedo. Pero eso no fue todo. Seis minutos más tarde, el joven lateral de la UC, Nicolás L’Huillier, avanzó por la derecha y, con un centro rasante, jugó para Justo Giani. El argentino solo tuvo que empujarla.

Revisa los goles aquí:

🟢💥⚽ Se abrió la cuenta en La Florida



Giovani Chaverano aprovechó la falta de un despeje efectivo de #LosCruzados y anotó el primer tanto para Audax Italiano en este #MatchdaySábado.



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✈️🥵🔝 ¡PERO QUÉ DEFINICIÓN, CLEMENTE!



Fernando Zuqui lanzó un hermoso pase por aire que conectó con la cabeza de Montes y su testarazo fue sencillamente espectacular para el empate de #LosCruzados en este #MatchdaySábado.



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🥵💥⚽ ¡OTRA DEFINICIÓN DE LUJO!



Franco Troyansky hizo que Audax Italiano recuperara la ventaja luego de una veloz transición que lo dejó mano a mano con Vicente Bernedo en este #MatchdaySábado.



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