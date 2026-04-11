Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga. Foto: @sevillafc

El Sevilla derrotó por 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El resultado le permite sumar tres puntos fundamentales en su lucha por salir de la zona baja de la tabla. Alexis Sánchez y Gabriel Suazo entraron en el segundo tiempo. El combinado andaluz escala al decimoquinto lugar y llega a 34 unidades. Restan siete encuentros en LaLiga.

El equipo local abrió la cuenta a los 10 minutos con gol de Akor Adams, quien convirtió de lanzamiento penal. La pena fue sancionada tras revisión del VAR por infracción sobre Isaac Romero. Los de Diego Simeone igualaron el marcador a los 35’, cuando el debutante Javier Boñar conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Julio Díaz.

Sin embargo, en el tiempo agregado antes del descanso, el Sevilla volvió a tomar ventaja. En el segundo minuto de adición, Nemanja Gudelj anotó tras un tiro de esquina ejecutado por Rubén Vargas.

En el complemento, el Atlético dominó la posesión del balón (72%), aunque sin generar situaciones claras. El equipo andaluz optó por replegarse y buscar salidas rápidas en ataque. A los 57’, Isaac Romero tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia, pero su remate se estrelló en el poste.

El técnico Luis García Plaza realizó varias modificaciones durante el segundo tiempo. Alexis Sánchez entró a los 78’ en reemplazo de Rubén Vargas, sumando minutos en la recta final del encuentro. El Niño Maravilla tuvo un disparo en los descuentos. Suazo, en tanto, tuvo su ingreso en el tercer minuto de añadido.

Durante esos instantes, el combinado colchonero intentó presionar en busca del empate, pero la defensa local logró sostener la ventaja. Con este resultado, el Sevilla corta una racha de cinco partidos sin ganar. El Atlético de Madrid, en tanto, está en el cuarto lugar de LaLiga. Aunque con la mente puesta en su duelo de vuelta ante el Barcelona por la Champions League.