SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un triunfo vital: Lucas Cepeda anota su primer gol en España ante el Valencia y saca del descenso al Elche

    El chileno marcó el único tanto del encuentro en una trascendental victoria para los ilicitanos, que lograron salir de la zona roja.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lucas Cepeda celebra tras anotar su primer gol en España. Foto: @elchecf (X).

    Lucas Cepeda se vistió de héroe para el Elche. El chileno tuvo una jornada soñada, la mejor en su periplo por el fútbol europeo. Anotó su primer tanto en Europa y le dio una victoria trascendental a los ilicitanos. Fue un triunfo por la mínima sobre el Valencia que los sacó de puestos del descenso y metió al Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo jugará este sábado ante el Atlético de Madrid.

    El partido entre los dos elencos de la comunidad valenciana estuvo marcado por la tensión. Ambos clubes, principalmente los franjiverdes, necesitaban sumar para alejarse de la zona roja. El cuadro ché llegó con más margen, pero terminó muy comprometido en la pelea por no perder la categoría.

    Fue un buen comienzo para el Elche, haciéndose fuerte ante su público en el Manuel Martínez Valero. Tuvo un par de aproximaciones que complicaron a la visita, pero solo eso.

    Ahí comenzó el festival de fallos del Valencia. El conjunto dirigido por Carlos Corberán desperdició numerosas oportunidades para ponerse en ventaja. Lucas Beltrán, por ejemplo, erró una inmejorable ocasión bajo el arco, en el 16′. Todos se tomaban la cabeza.

    Tras varias oportunidades del elenco ché, incluyendo otro gol cantado desperdiciado por Sadiq y una nueva falla sin portero de Beltrán, vino el desahogo del Elche. Aleix Febas recuperó en el campo de la visita, dejó atrás a varios jugadores y habilitó a Cepeda entre líneas. El chileno quedó mano a mano ante Dimitrievski y definió de gran manera en prácticamente la primera pelota que tocó. El zurdo había ingresado apenas un minuto antes por Gonzalo Villar.

    El formado en Santiago Wanderers desató la algarabía para un conjunto necesitado, sellando la victoria en el derbi, en un resultado que significa más que tres puntos para los ilicitanos.

    Matías Dituro también tuvo un rol clave en el triunfo, logrando mantener su arco en cero ante los 22 remates del Valencia. Siete de ellos fueron al arco y todos fueron parados por el nacionalizado chileno.

    El Elche logró salir del descenso. Sumó 32 unidades, aunque aún todos por debajo deben jugar. El Valencia, en tanto, quedó a solo cuatro puntos de la zona roja. La pelea por no perder la categoría está más encendida que nunca.

    Revisa el gol de Lucas Cepeda

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaLucas CepedaElcheValencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

    Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    PDI desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central

    Lo más leído

    1.
    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    2.
    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    3.
    El gran salto que dará Christian Garin en el ranking ATP tras su actuación en el Masters de Montecarlo

    El gran salto que dará Christian Garin en el ranking ATP tras su actuación en el Masters de Montecarlo

    4.
    Nicolás Jarry se hace fuerte en el Challenger de Madrid: vence a Nerman Fatic y alcanza su primera semifinal en dos años

    Nicolás Jarry se hace fuerte en el Challenger de Madrid: vence a Nerman Fatic y alcanza su primera semifinal en dos años

    5.
    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores
    Chile

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas
    Negocios

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos
    El Deportivo

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos

    Un triunfo vital: Lucas Cepeda anota su primer gol en España ante el Valencia y saca del descenso al Elche

    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    Mide 76 metros y estaría en Washington: lo que se sabe del “Arco de Trump” revelado por la Casa Blanca

    NASA revela nuevas imágenes del amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí