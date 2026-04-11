Un triunfo vital: Lucas Cepeda anota su primer gol en España ante el Valencia y saca del descenso al Elche

Lucas Cepeda se vistió de héroe para el Elche. El chileno tuvo una jornada soñada, la mejor en su periplo por el fútbol europeo. Anotó su primer tanto en Europa y le dio una victoria trascendental a los ilicitanos. Fue un triunfo por la mínima sobre el Valencia que los sacó de puestos del descenso y metió al Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo jugará este sábado ante el Atlético de Madrid.

El partido entre los dos elencos de la comunidad valenciana estuvo marcado por la tensión. Ambos clubes, principalmente los franjiverdes, necesitaban sumar para alejarse de la zona roja. El cuadro ché llegó con más margen, pero terminó muy comprometido en la pelea por no perder la categoría.

Fue un buen comienzo para el Elche, haciéndose fuerte ante su público en el Manuel Martínez Valero. Tuvo un par de aproximaciones que complicaron a la visita, pero solo eso.

Ahí comenzó el festival de fallos del Valencia. El conjunto dirigido por Carlos Corberán desperdició numerosas oportunidades para ponerse en ventaja. Lucas Beltrán, por ejemplo, erró una inmejorable ocasión bajo el arco, en el 16′. Todos se tomaban la cabeza.

¡ES EL ERRADO DEL FIN DE SEMANA! Lucas Beltrán se perdió este gol de manera insólita abajo del arco en lo que fue la derrota de Valencia por 1-0 ante Elche en #LaLiga. pic.twitter.com/LlEdFzm8RZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Tras varias oportunidades del elenco ché, incluyendo otro gol cantado desperdiciado por Sadiq y una nueva falla sin portero de Beltrán, vino el desahogo del Elche. Aleix Febas recuperó en el campo de la visita, dejó atrás a varios jugadores y habilitó a Cepeda entre líneas. El chileno quedó mano a mano ante Dimitrievski y definió de gran manera en prácticamente la primera pelota que tocó. El zurdo había ingresado apenas un minuto antes por Gonzalo Villar.

El formado en Santiago Wanderers desató la algarabía para un conjunto necesitado, sellando la victoria en el derbi, en un resultado que significa más que tres puntos para los ilicitanos.

Matías Dituro también tuvo un rol clave en el triunfo, logrando mantener su arco en cero ante los 22 remates del Valencia. Siete de ellos fueron al arco y todos fueron parados por el nacionalizado chileno.

El Elche logró salir del descenso. Sumó 32 unidades, aunque aún todos por debajo deben jugar. El Valencia, en tanto, quedó a solo cuatro puntos de la zona roja. La pelea por no perder la categoría está más encendida que nunca.

Revisa el gol de Lucas Cepeda