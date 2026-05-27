Enami anota caída en sus ganancias pese a registrar un alza en los ingresos

Empresa Nacional de Minería (Enami) registró ganancias antes de impuestos por US$9,6 millones el primer trimestre, cifra que representó una caída de 60,4% frente a los US$24,4 millones de igual periodo del año anterior.

Los ingresos subieron 11,8% a US$391,02 millones impulsados por mayores precios en los minerales que comercializa, pese que los volúmenes de venta fueron menores.

Las ventas físicas de cátodos bajaron 26,2%, principalmente por el efecto de las bajas en plantas de terceros. Las ventas físicas de oro y plata cayeron 21,3% y 22%, respectivamente.

En su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la empresa indicó que esta diferencia se produce por el menor refino en Ventanas, atado a la menor entrega. Las ventas físicas de concentrados tuvieron un descenso de 18,6% debido principalmente a cambios contractuales aplicados en el periodo. Por otro lado, minerales y otros anotó un alza de 109,5% respecto del año anterior explicado por la venta de minerales provenientes del poder de compra de Antofagasta. En el periodo no se registraron ventas de circulantes.

Precios

En cuanto a los precios, el valor promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de US$5,8295 la libra, superior en 37,5% al anotado en el primer trimestre de 2025, en tanto el precio promedio de venta a marzo 2026 alcanzó a US$6,0612 la libra versus US$4,4438 la libra a marzo de 2025.

Por su parte, el costo unitario de procesamiento de las unidades vendidas alcanzó a US$0,8614 la libra a marzo, en comparación con el costo de US$0,5990 la libra anotado a marzo de 2026.

En el primer trimestre la producción total de Enami alcanzó 8.966 toneladas métricas, cifra que representó una baja de un 31,8% respecto a igual período del 2025.

La caída se debió principalmente ar la menor entrega en plantas de terceros, principalmente Ventanas, Cerro Negro y el cese de entregas de Barriles. En plantas propias la mayor baja se anotó en planta Matta, precisó Enami.