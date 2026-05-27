Enami anota caída en sus ganancias pese a registrar un alza en los ingresos
Las ventas subieron 11,8% a US$391,02 millones en el primer trimestre, impulsadas por mayores precios en los minerales que comercializa, pese que los volúmenes de venta fueron menores.
Empresa Nacional de Minería (Enami) registró ganancias antes de impuestos por US$9,6 millones el primer trimestre, cifra que representó una caída de 60,4% frente a los US$24,4 millones de igual periodo del año anterior.
Los ingresos subieron 11,8% a US$391,02 millones impulsados por mayores precios en los minerales que comercializa, pese que los volúmenes de venta fueron menores.
Las ventas físicas de cátodos bajaron 26,2%, principalmente por el efecto de las bajas en plantas de terceros. Las ventas físicas de oro y plata cayeron 21,3% y 22%, respectivamente.
En su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la empresa indicó que esta diferencia se produce por el menor refino en Ventanas, atado a la menor entrega. Las ventas físicas de concentrados tuvieron un descenso de 18,6% debido principalmente a cambios contractuales aplicados en el periodo. Por otro lado, minerales y otros anotó un alza de 109,5% respecto del año anterior explicado por la venta de minerales provenientes del poder de compra de Antofagasta. En el periodo no se registraron ventas de circulantes.
Precios
En cuanto a los precios, el valor promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de US$5,8295 la libra, superior en 37,5% al anotado en el primer trimestre de 2025, en tanto el precio promedio de venta a marzo 2026 alcanzó a US$6,0612 la libra versus US$4,4438 la libra a marzo de 2025.
Por su parte, el costo unitario de procesamiento de las unidades vendidas alcanzó a US$0,8614 la libra a marzo, en comparación con el costo de US$0,5990 la libra anotado a marzo de 2026.
En el primer trimestre la producción total de Enami alcanzó 8.966 toneladas métricas, cifra que representó una baja de un 31,8% respecto a igual período del 2025.
La caída se debió principalmente ar la menor entrega en plantas de terceros, principalmente Ventanas, Cerro Negro y el cese de entregas de Barriles. En plantas propias la mayor baja se anotó en planta Matta, precisó Enami.
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