Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

Crystal Palace, el modesto equipo inglés del sur de Londres, confirma el mejor momento de su larga historia. Después de ganar sus primeras dos coronas locales la pasada temporada (Copa FA y Community Shield) ahora trasladó su leyenda a Europa después de conseguir la Conference League con una victoria de 1-0 ante Rayo Vallecano, en la ciudad germana de Leipzig.

Una competencia que ni siquiera debía jugar, ya que fue bajado de la Europa League por conflicto de interés del consorcio que controla la propiedad del club del sur de Londres.

Porque en una de las ciudades más importantes de la desaparecida República Democrática Alemana se vivió una definición inédita entre dos equipos centenarios que, de ninguna manera, están cerca de ser los más populares de las capitales de Inglaterra y España.

Precisamente, esa ansia de conseguir el primer título europeo para ambas vitrinas permitió una soltura en el juego para protagonizar una vertiginosa jornada, una que vio la iniciativa más clara del lado de los hispanos.

En ese sentido, aunque el dominio de la pelota estuvo más repartido, fue el cuadro de Vallecas el que se creó las mejores ocasiones en la primera parte del enfrentamiento. Así ocurrió después del cuarto de hora, cuando los de Vallecas cortaron la salida de los isleños, pero el pase rasante de Álvaro fue bien bloqueado por Maxence Lacroix ante la llegada de Alemao.

Este último jugador estuvo más próximo a abrir la cuenta. A los 25 minutos definió ancho cuando se había roto la resistencia de las Águilas en una rápida combinación que nació en los pies de Chavarría.

Poco antes del descanso, los ibéricos volvieron a poner en alerta a un desorientado cuadro británico. La proyección de Jorge de Frutos en la derecha permitió el control de Álvaro, quien a espaldas al arco dejó la pelota servida a Unai López, pero el remate de este último se fue muy cerca al costado del vertical.

A los 47’, una gran jugada de Adam Warton dejó solo a Tyrick Mitchell, sin embargo, su remate de cabeza salió desviado cuando enfrentaba solo al arquero Augusto Batalla, quien tenía poco que hacer ante la soledad del inglés.

Histórico

Sin embargo, la segunda parte encontró al club inglés más cerca de la hazaña. Los dirigidos del austríaco Oliver Glasner, el arquitecto del mejor momento del Palace y campeón de la Europa League 2022 con Eintracht Frankfurt, subieron las líneas y apretaron al Rayo contra su arco.

En ese contexto, el gol de los londinenses era parte de las sensaciones en tierras germanas. Así se plasmó a los 51 minutos, cuando Warton condujo la pelota cerca de 30 metros para exigir a Batalla con un potente remate. El rebote quedó en los pies del francés Jean-Phillipe Mateta quien solo la empujó para el 1-0.

Un tiro libre de Yeremy Pino pudo acabar con el segundo gol, pero el balón caprichosamente dio en ambos verticales sin superar la línea de sentencia. Ismaila Särr estuvo cerca de aumentar las cifras para los británicos, aunque tampoco pudo sellar la faena.

En los minutos finales, los pupilos de Iñigo Pérez levantaron su juego, pero no encontraron la manera de vulnerar a un Palace que se sentía cada vez más campeón. Y que, incluso, estuvieron cerca de aumentar las cifras antes del pitazo final, el mismo que desató la algarabía en una institución de 121 años que gana su primer trofeo continental.