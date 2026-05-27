SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desarrollo Social aborda cierre de los espacios de la Fundación de las Familias y detalla que institución busca traspasos a municipios

    La fundación, que surgió como iniciativa de la exprimera dama Leonor Oyarzún en el gobierno de Patricio Aylwin, enfrenta una grave crisis institucional tras dejar de ser parte de las institucio vinculadas a la Coordinación Sociocultural de la Presidencia. Desde el Midesof detallaron que el proceso de cierre se podría extender hasta junio o julio de este año.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Desarrollo Social aborda cierre de los espacios de la Fundación de las Familias y detalla que institución busca traspasos a municipios Fundación de las Familias

    El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) abordó este miércoles el próximo cierre de los espacios vinculados a la Fundación de las Familias (Funfas), institución con más de 36 años de historia y creada por la exprimera dama Leonor Oyarzún en el gobierno de Patricio Aylwin.

    La institución, que en enero de 2022 pasó a depender del Midesof tras inicialmente formar parte de las fundaciones vinculadas a la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, tiene como objetivo “promover el bienestar social integral de las familias en situación de vulnerabilidad a través de acciones educativas, recreativas y de integración”.

    En particular, en sus centros se generan programas sociales para reforzar los espacios comunitarios, con el desarrollo de talleres, alfabetizaciones digitales, trámites del Estado, capacitaciones y diversas actividades gratuitas.

    Sin embargo, según detalló Emol, la institución estaría enfrentando una severa crisis que derivó finalmente en el inicio de un proceso de cierre ordenado, explicado por la pérdida de sostenibilidad del modelo, reducciones presupuestarias y disminución de cobertura territorial.

    Además de la reducción de programas como Familia Digital, que pasó de 110 centros activos a 41, también la institución enfrenta un déficit de caja cercano a los 300 millones de pesos, según el citado medio.

    Así, durante esta jornada la institución confirmó a través de un comunicado el inicio del proceso de cierre gradual, el que se desarrollaría en dos etapas.

    Lo relacionado a Familia Digital se establecería como plazo máximo para el cierre el próximo 29 de mayo, mientras que las operaciones territoriales del programa de Desarrollo Familiar se extenderían hasta máximo el 30 de junio.

    “La fundación continuará entregando atención y acompañamiento a través de su modalidad remota centralizada desde CIFAM, que operará como canal de soporte para las familias durante este período de transición”, concluyeron.

    “Se busca tengan la continuidad de la mano de los territorios”

    En ese contexto, desde Desarrollo Social explicaron a La Tercera que la institución hizo llegar una carta a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, la que “sostiene que ésta está organizando un cierre progresivo de los centros familiares, mientras se busca el traspaso a las municipalidades locales”.

    La idea es que el equipamiento y espacios comunitarios no se pierdan, ya que es donde actualmente se ejecutan programas de distinta índole y financiamiento”, explicaron.

    A lo que añadieron: “Esto es un cierre de la fundación como entidad privada ejecutora. Respecto de los espacios, se busca tengan la continuidad de la mano de los territorios. Como Ministerio estamos fortaleciendo y reforzando el programa de familias, poniendo a la familia en el centro de la política publica social”.

    Por otro lado, respecto a los plazos para la ejecución de este cierre programado, desde la cartera detallaron que el estimado estaría “hasta junio-julio de este año, para el cierre de la mayoría de sus espacios, en la medida en que se puedan ir haciendo los traspasos”.

    Más sobre:Desarrollo SocialFundación de las FamiliasCierreFundación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Lo más leído

    1.
    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    2.
    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    3.
    Gobierno de Kast alista su primer Día del Patrimonio: atrás queda la denominación acuñada por Boric

    Gobierno de Kast alista su primer Día del Patrimonio: atrás queda la denominación acuñada por Boric

    4.
    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    5.
    El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas

    El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros
    Chile

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Exfiscal formalizado por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio ficha al excéntrico abogado “Vito” Contreras

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta
    Negocios

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán
    Cultura y entretención

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza
    Mundo

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

    Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía

    Petro protesta por el suicidio de un joven colombiano bajo custodia del ICE: “EE.UU. debe reflexionar”

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile