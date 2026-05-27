Desarrollo Social aborda cierre de los espacios de la Fundación de las Familias y detalla que institución busca traspasos a municipios

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) abordó este miércoles el próximo cierre de los espacios vinculados a la Fundación de las Familias (Funfas), institución con más de 36 años de historia y creada por la exprimera dama Leonor Oyarzún en el gobierno de Patricio Aylwin.

La institución, que en enero de 2022 pasó a depender del Midesof tras inicialmente formar parte de las fundaciones vinculadas a la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, tiene como objetivo “promover el bienestar social integral de las familias en situación de vulnerabilidad a través de acciones educativas, recreativas y de integración”.

En particular, en sus centros se generan programas sociales para reforzar los espacios comunitarios, con el desarrollo de talleres, alfabetizaciones digitales, trámites del Estado, capacitaciones y diversas actividades gratuitas.

Sin embargo, según detalló Emol, la institución estaría enfrentando una severa crisis que derivó finalmente en el inicio de un proceso de cierre ordenado, explicado por la pérdida de sostenibilidad del modelo, reducciones presupuestarias y disminución de cobertura territorial.

Además de la reducción de programas como Familia Digital, que pasó de 110 centros activos a 41, también la institución enfrenta un déficit de caja cercano a los 300 millones de pesos, según el citado medio.

Así, durante esta jornada la institución confirmó a través de un comunicado el inicio del proceso de cierre gradual, el que se desarrollaría en dos etapas.

Lo relacionado a Familia Digital se establecería como plazo máximo para el cierre el próximo 29 de mayo, mientras que las operaciones territoriales del programa de Desarrollo Familiar se extenderían hasta máximo el 30 de junio.

“La fundación continuará entregando atención y acompañamiento a través de su modalidad remota centralizada desde CIFAM, que operará como canal de soporte para las familias durante este período de transición”, concluyeron.

“Se busca tengan la continuidad de la mano de los territorios”

En ese contexto, desde Desarrollo Social explicaron a La Tercera que la institución hizo llegar una carta a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, la que “sostiene que ésta está organizando un cierre progresivo de los centros familiares, mientras se busca el traspaso a las municipalidades locales”.

“ La idea es que el equipamiento y espacios comunitarios no se pierdan , ya que es donde actualmente se ejecutan programas de distinta índole y financiamiento”, explicaron.

A lo que añadieron: “Esto es un cierre de la fundación como entidad privada ejecutora. Respecto de los espacios, se busca tengan la continuidad de la mano de los territorios. Como Ministerio estamos fortaleciendo y reforzando el programa de familias, poniendo a la familia en el centro de la política publica social”.

Por otro lado, respecto a los plazos para la ejecución de este cierre programado, desde la cartera detallaron que el estimado estaría “hasta junio-julio de este año, para el cierre de la mayoría de sus espacios, en la medida en que se puedan ir haciendo los traspasos”.