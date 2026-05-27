El karma golpea la puerta de Kast: Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas

“La crisis de inseguridad es tan masiva que ningún ministerio se salva: se están robando computadores, cajas fuertes y documentos sensibles. Si el gobierno no es capaz de evitar los robos en un ministerio, qué queda para el resto de los chilenos ”.

El mensaje del Presidente José Antonio Kast en la red social X (antes Twitter) el 25 de julio de 2023 aludiendo al robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social -liderado entonces por Giorgio Jackson (FA)- suena paradójico en momentos en que durante su administración se produjo un robo al interior de uno de sus ministerios.

Se trata del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género -liderado por Judith Marín- cuando el 23 de abril hubo una sustracción de equipos audiovisuales que afectaron al comunicador audiovisual y profesional del Departamento de Comunicaciones, Pablo González Díaz.

Por el hecho, el funcionario interpuso una denuncia una semana después ante la Policía de Investigaciones (PDI), acusando que se le robaron dos mouses Apple Magic avaluados en $89 mil, dos teclados inalámbricos Magic marca Apple avaluados en $234 mil, un lente Sony 24-70 avaluado en $1.700.000, un lente Sony 50 mm avaluado en $100 mil y un dock puertos para red y USB , al que no se le fijó un precio de avalúo. Todo totaliza $2.123.000 de un robo ocurrió en el primer piso de Agustinas 1269, en las dependencias del ministerio.

El Presidente José Antonio Kast criticó al gobierno de Gabriel Boric por los robos de computadores que hubo en su Ministerio de Desarrollo Social. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por el hecho, Mujer y Equidad de Género abrió un sumario administrativo interno, según confirmó la propia entidad. Al seguir abierta la investigación la institución no pudo entregar más detalles al respecto. Eso sí, algunas fuentes sostienen que los equipos robados son tanto personales como institucionales.

Según el relato del trabajador en su denuncia ante la PDI, hace algunos meses se estaban haciendo arreglos al interior de la oficina por parte de una empresa constructora externa al ministerio . En ese contexto, algunos funcionarios realizaban teletrabajo. Durante esos días, además, se detectó una plaga de ratones, por lo que los funcionarios realizaron extendidamente teletrabajo y dejaron parte de sus objetos personales e institucionales en los cajones.

“Desde la última solicitud que nos mandaron de teletrabajo, es decir, el día 23 de abril, yo me doy cuenta que había alteración en mi puesto de trabajo, faltando todos los artículos descritos precedentemente, debiendo hacer hincapié en que un mouse y un teclado eran de mi compañero de trabajo Felipe (Leyguarda, profesional de Comunicaciones)”, dijo el denunciante.

En ese sentido, añadió que “levanté una alerta dando cuenta de aquellas cosas que no estaban. Luego seguí trabajando con normalidad. Durante la tarde detecté otros artículos extraviados o sustraídos, los cuales ya se encuentran mencionados anteriormente. Acto seguido, personal de informática me preguntó con qué conectaba el computador a la impresora, yo respondí que con un aparato que ellos me habían proporcionado y que debía estar en mi puesto. Fuimos a buscarlo y no estaba”.

En su relato añadió que informó a personal del ministerio, quienes lo ayudaron a buscar los equipos. En eso, descubrieron que a uno de sus compañeros también le habían robado al abrir uno de los cajones.

“Cuando me di cuenta que no estaban los artículos en el cajón de Felipe, acudí a Álvaro Vallejos, el subjefe de Comunicaciones, le pedí que me acompañara a llamar a Felipe, le hice una videollamada y él mismo constató que las cosas no se encontraba (...) se dio cuenta que no tenía unos audífonos marca Apple, un cargador inalámbrico Atom, además de los dispositivos ya mencionados. Felipe también se percató que le habían sustraído al menos unos $3.000 en monedas de $100, los que tenía guardados al interior de una alcancía en un cajón del escritorio”, dijo el denunciante.

Según cuentan fuentes del ministerio, por el asunto se involucró también la asociación de funcionarios de la entidad, que requirió a las autoridades del ministerio hacer la investigación. Desde entonces ya se ha tomado declaración a algunos funcionarios, mientras que otras fuentes sostienen que como parte de la investigación de la PDI, se están requiriendo las cámaras del ministerio. Otras fuentes sostienen que además hubo otro caso de unos lentes Prada de cerca de $300 mil que por esos días le fueron robados a una funcionaria de la entidad .

El profesional víctima del robo principal concluyó su denuncia enfatizando que fue la primera vez en seis años de trabajo que ve que ocurre una situación así. “Mi teoría es que ese fin de semana se empezaron a perder cosas, cuando nos envían al último teletrabajo, habiendo dejado la oficina sola, sin cuidado de nadie, salvo gente externa que entra a hacer labores de construcción”.

Cabe recordar que la coalición de gobierno, particularmente el Partido Republicano, fue crítico de que durante el gobierno de Boric se registraran robos internos. Por ejemplo, el diputado Stephan Schubert (ind Republicano) sostenía en enero de 2025 que “es sorprendente que este gobierno siga siendo víctima de robos”.

En enero del 2025 la diputada Chiara Barchiesi escribía en redes sociales: “El robo de computadores en la Subsecretaría de Prevención del Delito no es solo un escándalo, es una costumbre del gobierno de Boric”.

Además, se da en un contexto en que el gobierno está enfrascado en el combate a la delincuencia y la seguridad ciudadana como uno de sus principales bastiones, gestión que ha sido cuestionada luego de la salida de la ministra de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert.