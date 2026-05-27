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    Culto

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV

    El programa patrimonial vuelve con episodios que abordan temáticas como la astronomía, la vida campesina, la religiosidad, la diplomacia, el agua y los medios de transporte desde el lunes 1 de junio a las 22:30 horas por NTV.

    Por 
    Equipo de Culto

    ¿Cómo se construyó un observatorio a 5.000 metros de altura en pleno Desierto de Atacama? ¿Dónde la virgen le reveló a Santa Teresa de Los Andes el día exacto de su muerte? ¿Cómo son las calles del campamento minero de Chuquicamata? ¿Cómo luce el fondo marino de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt? Serán algunas de las preguntas que intentará resolver la cuarta temporada de Entrada Liberada, más que museos, el programa de NTV, que se estrena los lunes a las 22:30 horas, con repeticiones los sábados a las 21:00 horas.

    La señal infantil y cultural de TVN abre los museos los días lunes, cuando usualmente están cerrados al público. El espacio, de doce capítulos, será conducido por Nicolás Rojas Inostroza, periodista especializado en cultura, y dará cuenta del patrimonio cultural, natural e inmaterial de diversas localidades.

    “Esta temporada ofrece a los televidentes una serie de experiencias sorprendentes, que amplían el foco de lo que usualmente es comprendido como patrimonio. Nos alegra mucho decir que ya hemos visitado todas las regiones del país mostrando museos y espacios culturales con este proyecto. Entrada Liberada siempre trae buenas nuevas de lo que hace la gente, con mucho esfuerzo y convicción, para salvaguardar el patrimonio”, afirma el conductor del programa.

    El director Patricio Alfaro Astorga añade: “Entrada Liberada nunca fue sólo un programa de museos. También es un registro de las personas, oficios, paisajes y memorias que construyen nuestra identidad chilena. En un momento en el que todo parece rápido y desechable, creemos que la televisión pública todavía puede ser un espacio para recorrer nuestro lindo país con una curiosidad infinita”.

    ¿Cuáles son las novedades que trae esta temporada? Algunos de los lugares a visitar en esta temporada son: el Museo Regional de Atacama, el Camino del Inca, el Parque Nacional Villarrica, el Museo Piuke Leufü en el Lago Budi, el Museo Masónico y la Gran Logia de Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Museo Educativo de Autos Antiguos de Pudahuel, la mezquita donada por el rey Mohammed VI y la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo, el Observatorio Mamalluca, el Museo de la Moda, el Museo Fonck, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Museo del Mar de la Universidad de Antofagasta, la Villa Cultural Huilquilemu de Talca, el Embalse de Bullileo, el edificio de la CEPAL, el Museo de Aeromodelismo Juan Francisco, el Museo Numismático y el Banco Central de Chile, el Campo Militar San Isidro y el Museo del Huaso de Quillota, la Fábrica de Paños Bellavista Oveja Tomé, la Hacienda San Agustín de Puñual, las chamanteras de Doñihue, las embajadas de Argentina y Brasil, el Metro de Santiago y la Maestranza San Eugenio, entre otros.

    El programa cuenta con la canción original “Entrada Liberada”, creada por el músico talquino Diego Lorenzini, multiganador del Premio Pulsar. Este proyecto cuenta con el apoyo del Comité Chileno de Museos (ICOM Chile) y de la Subdirección Nacional de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Más sobre:Entrada LiberadaNTVMuseosMagazine Culto

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