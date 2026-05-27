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    Marisol Durán, rectora de la UTEM, asume como nueva presidenta del Consorcio de Universidades Estatales

    La ingeniera en Alimentos se transformó en la primera mujer que asume la responsabilidad de liderar el Cuech, organización que reúne a las 18 casas de estudio del Estado de Chile.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Tras una reñida elección interna, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) tiene nuevo presidente. Se trata de Marisol Durán, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

    La autoridad estudiantil se transforma en la primera mujer en asumir el cargo en la historia del Cuech y llega a suceder a Osvaldo Corrales, quien lideraba al consorcio de 18 casas de estudio estatales desde 2022, cuando reemplazó a Ennio Vivaldi, quien dejaba la rectoría de la Universidad de Chile.

    En el camino a la testera del Cuech superó a su contendor Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat.

    “El Cuech tiene por delante el desafío de construir y consolidar una agenda común en un escenario complejo, y eso requiere rectoras y rectores dispuestos a debatir de frente, a disentir con respeto, y a moverse juntos cuando el bien público lo exige”, dijo tras su elección la rectora Durán, quien sumó que “las universidades del Estado no son un subsector del sistema: son la columna vertebral de la educación superior pública de calidad. Asumir la presidencia del Cuech es asumir la responsabilidad de que esa columna se mantenga erguida, bien financiada y al servicio de quienes más lo necesitan”.

    Durante la jornada también se renovó el resto del directorio del Cuech para el período 2026-2028, con los rectores Luperfina Rojas (U. de La Serena), Rosa Devés (U. de Chile), Solange Tenorio (UMCE), Arcadio Cerda (U. de Talca) y José Maripani (U. de Magallanes), que se suman a Durán.

    Al respecto, la rectora Rojas señala que “es un gran orgullo que la rectora Marisol Durán haya sido electa presidenta del Cuech. Se trata de la primera mujer en la historia en asumir este cargo de tan alta responsabilidad, logro que refleja no solo sus amplias capacidades profesionales, sino también su destacada calidad humana y cercanía. Estamos especialmente felices porque, una vez más, una Alumni USerena alcanza una posición de liderazgo de relevancia nacional, representando con excelencia a nuestra universidad y a la educación estatal”.

    “Este importante hito también refleja la fuerza, el liderazgo y la preparación que tenemos las mujeres para asumir grandes desafíos y conducir espacios estratégicos para el desarrollo del país. Este nombramiento representa además un reconocimiento al avance hacia una mayor equidad en los espacios académicos y directivos, donde hoy vemos a más mujeres liderando rectorías y ocupando cargos de alta responsabilidad”, agrega.

    La ceremonia de cambio de directorio se realizará el próximo 30 de junio en la sede de Santiago del Congreso.

    “Junto con felicitar a la rectora Durán quisiera relevar el hecho de que se trata de la primera rectora mujer en ocupar este cargo y con ello el Cuech también quiere dar una señal pública al país respecto del rol que le cabe a las mujeres en ocupar posiciones de liderazgo. A mí me ha correspondido encabezar al consorcio por dos períodos consecutivos y lo que hemos intentado es fortalecer el sistema de universidades del Estado”, señala el saliente presidente del Cuech, Osvaldo Corrales.


    Más sobre:EducaciónEducación superiorCuechUniversidades estatalesMarisol DuránOsvaldo Corrales

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