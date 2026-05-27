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    EFE incorpora sistema de pago con tarjetas bancarias y billeteras digitales en sus servicios de Alameda a Rancagua y San Fernando

    Para incentivar esta forma de pago, desde Mastercard anunciaron beneficios para quienes utilicen sus tarjetas de débito o prepago.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este miércoles la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) dio al vamos al sistema de pago con tarjetas bancarias y billeteras digitales en sus servicios de Alameda–Rancagua–San Fernando.

    Este avance forma parte de la implementación del sistema Conecta, orientado a ofrecer alternativas modernas para los pasajeros de los trenes. Las renovaciones comenzaron con la actualización de torniquetes y la habilitación del pago mediante código QR.

    Ahora se suma el sistema de “Pago AlToke”, que desde febrero funciona en el tramo San Fernando–Rancagua–Alameda,

    El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Julio Gutiérrez, destacó la medida y aseguró que les “interesa que estos sistemas funcionen bien, que sean claros para las personas y que permitan entregar un servicio más cómodo, seguro y conectado con las necesidades reales de quienes viajan todos los días.”

    Por su parte, la gerenta de pasajeros de EFE Central, Paula Fernández, señaló que “con la implementación de Pago AlToke, damos un paso concreto en la modernización del transporte ferroviario, facilitando el acceso a nuestros servicios mediante una experiencia de pago más simple, rápida y sin contacto”.

    “Esta nueva modalidad permite a los pasajeros utilizar directamente sus tarjetas bancarias o dispositivos móviles, eliminando la necesidad de recargas y adaptándonos a las nuevas formas de pago digital”, sostuvo.

    Los usuarios que deseen ocupar este sistema de pago deben acercar su dispositivo o tarjeta al lector del torniquete para realizar el cobro. Cabe destacar que el medio de pago es personal e intransferible, y solo permite pagar un pasaje por usuario.

    El director de sector público en Mastercard, Nicolás Costa, anunció beneficios para los usuarios que utilicen sus tarjetas bancarias.

    “Para impulsar la adopción de esta tecnología, a quienes paguen con Mastercard les devolveremos el 50% de la tarifa de su pasaje a quienes paguen con débito o prepago. Recuerden que deben finalizar su viaje con la misma tarjeta usada al iniciarlo”, indicó Costa.

    Por su parte, la directora de Marketing de Visa Chile, Andrea Ramírez, señaló que la expansión de este sistema de pago “refleja una adopción creciente y confirma que se trata de un medio de pago conveniente, relevante y valorado por las personas en su día a día.”

    Actualmente, este sistema también opera en servicios como Tren Limache–Puerto, en la Región de Valparaíso, y Biotren, en la Región del Biobío, lo que permite una integración tarifaria entre estos servicios de las distintas filiales de EFE Trenes de Chile.

    Más sobre:EFETrenSan FernandoRancaguaAlameda

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