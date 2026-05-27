Declaran culpables a los cinco acusados por el robo con homicidio de empresario francés en Chicureo

Declaran culpables a los cinco acusados por el robo con homicidio y lesiones graves de empresario francés en Chicureo

Este miércoles fueron declarados culpables de los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves los cinco detenidos por el asesinato del ciudadano francés Dimitri Weiler en Chicureo.

En la audiencia de juicio oral, desarrollada en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina y que se inició el pasado 12 de mayo, se definió un veredicto condenatorio contra los cinco sujetos durante esta jornada tras la presentación de los alegatos de clausura.

Por este crimen resultaron condenados cuatro adolescentes de iniciales V.C.CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F., además de un adulto: S.B.L.

Fiscalía Centro Norte

Tras la audiencia, el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Centro Norte, Gonzalo Álvarez, señaló que desde el Ministerio Público toman el resultado con tranquilidad.

“Aún está pendiente la audiencia de debate de algunas medidas, de algunas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Eso será mañana. Y luego hay que esperar la lectura de la sentencia ya definitiva que establece las penas en concreto que se aplicarán a cada uno de los acusados”, explicó el persecutor.

En particular, la lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 8 de junio.

Respecto a las penas que arriesgan los sujetos, Álvarez detalló que se pidieron penas diferenciadas según la edad de los participantes.

“Respecto al acusado mayor de edad, hemos solicitado la aplicación de una pena de principio perpetua y respecto a los adolescentes, las penas máximas que establece la legislación aplicable a ellos, esto es, a los que son mayores de 16 años o lo eran a la fecha del hecho, la pena de 10 años de internacional régimen cerrado y uno de ellos que tenía 15 años a la fecha del delito, la pena máxima que establece la legislación, que es 5 años del mismo régimen”, explicó.

Por su parte, el abogado querellante Ciro Colombara, quien representó a la familia de Weiler, destacó que el tribunal “acogió en lo esencial todas nuestras solicitudes”.

Al respecto, detalló que se aceptó el hecho de “condenar a los cinco acusados por robo con homicidio primero y por robo con violencia segundo, lo que significa, por lo tanto, que las penas van a ser altas o muy altas”.

Además, señaló que se acogieron “las agravantes que nosotros sostuvimos. Y, de acuerdo a la lógica, o al principio de imputación recíproca, que es el que nosotros invocamos, se termina condenando no sólo a aquellas personas que materialmente cometieron el homicidio, sino también a los cinco partícipes, aún cuando no hayan propinado las puñaladas que fueron la causa de la muerte del señor Dimitri".

El robo con homicidio en contra de Dimitri Weiler

Según el detalle entregado por la Fiscalía Centro Norte, el ataque se habría producido el 28 de febrero de 2025 alrededor de las 3:15 de la mañana.

En ese momento Weiler se encontraba en su domicilio ubicado en la comuna de Colina junto a su grupo familiar, constituido por su cónyuge, sus dos hijos menores de edad y una asesora del hogar.

En aquella circunstancia, los adolescentes V. C. CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F. y el adulto S.B.L. habrían ingresado al domicilio con armas de apariencia de fuego, armas cortopunzantes y otros elementos contundentes.

Allí, habrían golpeado a la cónyuge de Weiler para luego maniatarla con amarras plásticas. Tras ello, se abalanzaron sobre el fallecido, al que habrían apuñalado en múltiples ocasiones tras haber ofrecido resistencia inicial al ataque.

Tras sustraer distintas especies, como celulares, joyas y tarjetas de crédito, abandonaron el lugar en dos automóviles propiedad de una de las víctimas.

A pesar de la huida, los individuos finalmente fueron capturados durante la misma jornada tras un amplio operativo de Carabineros.