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    Cabo de la Armada fallece en Viña del Mar tras ser atropellado por otro funcionario de la institución

    El hecho se habría producido la mañana de este martes en el sector de avenida España, cerca del Club de Yates de Viña del Mar. El peatón atropellado era un cabo segundo de la institución naval, que formaba parte de la dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 26 de mayo 2026 Personal de Carabineros trabaja tras un atropello con resultado de muerte en Avenida Espana Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mañana de este martes se produjo un accidente de tránsito con resultado de muerte que involucró a dos miembros de la Armada de Chile en Viña del Mar, región de Valparaíso.

    Según los antecedentes compartidos por la institución a través de un comunicado, el hecho se habría registrado en la avenida España, a la altura del Club de Yates de Viña del Mar.

    En ese contexto, señalan que un cabo primero de la institución, mientras se dirigía a su lugar de trabajo, habría sufrido un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un peatón.

    Sin embargo, tras las primeras diligencias, se descubrió que el fallecido se trataría del cabo segundo Felipe Guerrero Villegas. Según la Armada, era un miembro activo de la institución y formaba parte de la dotación de la Gobernación Marítima de Valparaíso.

    El conductor se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer las dinámicas del suceso. Asimismo, se ha dispuesto el inicio inmediato de una investigación interna”, detalló la Armada en el mencionado comunicado respecto a las medidas tomadas tras conocerse la situación.

    “La Armada de Chile lamenta profundamente esta irreparable pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas, acompañándolos en este difícil momento”, concluyeron al respecto.

    El caso está siendo actualmente investigado por la Fiscalía de Valparaíso, quien solicitó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, además del Servicio Médico Legal (SML).

    En un principio el conductor del vehículo estuvo en calidad de detenido. Sin embargo, el Ministerio Público instruyó posteriormente que quedara apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal.

    Más sobre:ArmadaAccidente de tránsitoAtropelloCaboViña del Mar

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