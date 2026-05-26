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    Política

    Jouannet responde a polémica por dichos de Arrau sobre política de seguridad de Boric y advierte déficit de carabineros

    “Lo hemos dicho, tenemos cuatro mil carabineros menos, que cuando partió el gobierno anterior y eso es real, y usted para hacer planes tiene que tener personas, y tenemos también menos funcionarios de PDI”, lanzó el subsecretario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En un operativo de decomiso de marihuana en Cerrillos, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, abordó los dichos del ministro de la misma cartera, Martín Arrau, sobre la Política Nacional de Seguridad promulgada por el expresidente Gabriel Boric.

    En síntesis ayer el secretario de Estado aseguró que dicha política es “suficiente”. Sus declaraciones generaron ruido político, de hecho, la exvocera de gobierno, Camila Vallejo, salió a responder. “Parece chiste (...) nunca tuvieron plan propio”, compartió ayer en X la comunista.

    En este contexto, el subsecretario fue consultado sobre el tema, en particular por lo señalado por Vallejo.

    “Primero hay que hacer una lectura de lo que dijo el ministro. El ministro hoy día en la tarde cumple una semana de haber asumido como ministro. Él es un ministro extremadamente trabajador, diligente, se ha reunido con muchas personas de distintos sectores políticos, parte muy temprano a la mañana y se va muy tarde”, partió diciendo el exdiputado.

    y con respecto a la polémica, señaló: “Los planes se fundan fundamentalmente en personas y si usted no tiene personal, tiene problemas”.

    “Lo hemos dicho, tenemos cuatro mil carabineros menos, que cuando partió el gobierno anterior y eso es real, y usted para hacer planes tiene que tener personas, y tenemos también menos funcionarios de PDI”, lanzó.

    “Hemos estado trabajando en eso, y ese es un mandato del Presidente. Por otra parte, nosotros tenemos un programa de gobierno y hemos estado trabajando respecto al programa de gobierno y eso significa una cuestión fundamental para cualquier plan: fortalecer nuestras instituciones”, continuó.

    “Además, tenemos otro mandato que es incorporar a Gendarmería de Chile al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y qué hemos hecho para eso? Hemos reunido por lo menos seis veces ya en una fuerza de tarea que tenemos con el Ministro de Justicia, y tenemos seis comisiones”, agregó.

    “Ahora, hay cosas que se informan, otras cosas que no, pero nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos un programa de gobierno, y hemos estado en distintas actividades cuando la ciudadanía nos ha requerido”, concluyó.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauAndrés JouannetGabriel BoricCamila Vallejo

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