SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    La gira nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” continúa su recorrido por todo Chile y se presentará este domingo 31 de mayo en el Hotel Dreams de Valdivia. El tour celebrará uno de los discos más influyentes de la música latinoamericana, en una gira que reunirá memoria, identidad y nuevas generaciones en torno al legado de Los Jaivas.

    Por 
    Equipo de Culto

    La gira conmemorativa “Alturas de Macchu Picchu 45 años” comenzó con gran éxito en el mes de mayo en el Teatro Regional Lucho Gatica y el Teatro Regional del Maule, donde miles de personas vivieron una experiencia única marcada por la interpretación íntegra de esta obra fundamental, una puesta en escena especialmente diseñada y el estreno de piezas inéditas rescatadas del archivo histórico de Los Jaivas.

    En ambos conciertos, el público ovacionó clásicos como Del Aire al Aire, La Poderosa Muerte, Sube a Nacer Conmigo Hermano y Final, además de emocionarse con el debut en vivo de Ruinas y Caminos, composiciones creadas en la década de 1970 y nunca antes interpretadas sobre un escenario.

    En esta nueva etapa, los músicos vuelven a poner en el centro Alturas de Macchu Picchu, obra concebida a fines de 1981 en París e inspirada en los versos de Canto General, del poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura. El disco —que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y una profunda épica poética— fue estrenado en vivo en mayo de 1982 durante una temporada de conciertos en el Palais des Glaces.

    Ese mismo impulso creativo llevó al grupo a presentar por primera vez el álbum en Chile en octubre de 1982, con tres recordadas funciones en el Teatro Caupolicán, marcando el inicio de un viaje artístico y espiritual que transformó para siempre la identidad sonora de la banda.

    A 45 años del nacimiento de este disco, la música vuelve a los escenarios para seguir dialogando con nuevas generaciones. La gira contempla un extenso recorrido por todas las regiones de Chile y posteriormente sumará fechas internacionales que serán anunciadas en los próximos meses.

    Con esta nueva travesía, Los Jaivas profundizan una etapa marcada por el reconocimiento intergeneracional, la memoria afectiva y la vigencia artística de Alturas de Macchu Picchu, disco que continúa resonando como parte fundamental de la identidad cultural de Chile y América Latina.

    La gira 2026–2027 se proyecta así como una gran celebración: un reencuentro con la historia y con la emoción vivida en el Estadio Nacional Julio Martínez en diciembre de 2025 —concierto que marcó un hito en la historia de la música chilena— y también con una obra cuya fuerza y significado han acompañado a varias generaciones a lo largo del tiempo.

    Las próximas fechas de la gira nacional contemplan presentaciones el 30 de mayo en el Hotel Dreams Temuco, el 31 de mayo en el Hotel Dreams Valdivia, el 5 de junio en el Enjoy Antofagasta, el 12 de junio en el Teatro Municipal de Chillán y los 26 y 27 de junio en el Teatro del Lago, continuando un recorrido que celebra en vivo una de las piezas más significativas de la historia musical del continente.

    El reconocimiento internacional a la trayectoria de la banda continúa vigente. En marzo de 2026, la destacada revista Billboard -medio estadounidense referente internacional en la industria musical- elaboró un listado con las 50 mejores bandas de rock en español, en el que incluyó a cuatro agrupaciones chilenas dentro del ranking. Entre ellas figura Los Jaivas en el puesto 18, destacando que la agrupación “creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno”, consolidando su legado como uno de los proyectos más innovadores y singulares del rock latinoamericano.

    Más sobre:MúsicaLos Jaivas45 años de Alturas de Macchu PicchuAlturas de Macchu PicchuMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”

    La reaparición de Grau y los ministros de Boric ante la mayor ofensiva del gobierno de Kast

    Valencia mueve las piezas en el Ministerio Público y traslada ECOH bajo el mando de la nueva Fiscalía Supraterritorial

    La lista de deseos de la derecha para la primera Cuenta Pública de Kast

    De reciente compañero a dejarlos en “visto”: Consejo Evaluador de los SLEP entra en fricción con subsecretario Rodríguez

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    2.
    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    Filme producido por chilenos gana Palma de Oro a Mejor Cortometraje en Cannes 2026

    3.
    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    4.
    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    5.
    De The Strokes a The Cure: la colección de poleras rockeras de Pedro Pascal

    De The Strokes a The Cure: la colección de poleras rockeras de Pedro Pascal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”
    Chile

    Ministro Arrau y plan de seguridad: “Los próximos días vamos a dar a conocer una estrategia y a presentar en el Senado”

    La reaparición de Grau y los ministros de Boric ante la mayor ofensiva del gobierno de Kast

    Valencia mueve las piezas en el Ministerio Público y traslada ECOH bajo el mando de la nueva Fiscalía Supraterritorial

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel
    Negocios

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel

    Los tres escenarios que delinea Hacienda para el PIB en último informe: en el más positivo llega a 3,2% a fines de su gobierno

    ¿Cuánto vale el dólar en Chile sin el efecto de la guerra en irán?

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores
    El Deportivo

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    El autocrítico reencuentro de Brayan Cortés con la Roja: “Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón”

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo
    Cultura y entretención

    “Él es el ejemplo máximo del carpe diem”: mi abuelo Valentín Trujillo

    De The Strokes a The Cure: la colección de poleras rockeras de Pedro Pascal

    Sonny Rollins, adiós al coloso del saxofón que definió una era

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.
    Mundo

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Con un llamado a cuidar la red de alcantarillado autoridades lanzan Plan de Invierno 2026 de la Región Metropolitana

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile
    Paula

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía