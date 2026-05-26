Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

La gira conmemorativa “Alturas de Macchu Picchu 45 años” comenzó con gran éxito en el mes de mayo en el Teatro Regional Lucho Gatica y el Teatro Regional del Maule, donde miles de personas vivieron una experiencia única marcada por la interpretación íntegra de esta obra fundamental, una puesta en escena especialmente diseñada y el estreno de piezas inéditas rescatadas del archivo histórico de Los Jaivas.

En ambos conciertos, el público ovacionó clásicos como Del Aire al Aire, La Poderosa Muerte, Sube a Nacer Conmigo Hermano y Final, además de emocionarse con el debut en vivo de Ruinas y Caminos, composiciones creadas en la década de 1970 y nunca antes interpretadas sobre un escenario.

En esta nueva etapa, los músicos vuelven a poner en el centro Alturas de Macchu Picchu, obra concebida a fines de 1981 en París e inspirada en los versos de Canto General, del poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura. El disco —que fusiona rock progresivo, sonoridades latinoamericanas y una profunda épica poética— fue estrenado en vivo en mayo de 1982 durante una temporada de conciertos en el Palais des Glaces.

Ese mismo impulso creativo llevó al grupo a presentar por primera vez el álbum en Chile en octubre de 1982, con tres recordadas funciones en el Teatro Caupolicán, marcando el inicio de un viaje artístico y espiritual que transformó para siempre la identidad sonora de la banda.

A 45 años del nacimiento de este disco, la música vuelve a los escenarios para seguir dialogando con nuevas generaciones. La gira contempla un extenso recorrido por todas las regiones de Chile y posteriormente sumará fechas internacionales que serán anunciadas en los próximos meses.

Con esta nueva travesía, Los Jaivas profundizan una etapa marcada por el reconocimiento intergeneracional, la memoria afectiva y la vigencia artística de Alturas de Macchu Picchu, disco que continúa resonando como parte fundamental de la identidad cultural de Chile y América Latina.

La gira 2026–2027 se proyecta así como una gran celebración: un reencuentro con la historia y con la emoción vivida en el Estadio Nacional Julio Martínez en diciembre de 2025 —concierto que marcó un hito en la historia de la música chilena— y también con una obra cuya fuerza y significado han acompañado a varias generaciones a lo largo del tiempo.

Las próximas fechas de la gira nacional contemplan presentaciones el 30 de mayo en el Hotel Dreams Temuco, el 31 de mayo en el Hotel Dreams Valdivia, el 5 de junio en el Enjoy Antofagasta, el 12 de junio en el Teatro Municipal de Chillán y los 26 y 27 de junio en el Teatro del Lago, continuando un recorrido que celebra en vivo una de las piezas más significativas de la historia musical del continente.

El reconocimiento internacional a la trayectoria de la banda continúa vigente. En marzo de 2026, la destacada revista Billboard -medio estadounidense referente internacional en la industria musical- elaboró un listado con las 50 mejores bandas de rock en español, en el que incluyó a cuatro agrupaciones chilenas dentro del ranking. Entre ellas figura Los Jaivas en el puesto 18, destacando que la agrupación “creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno”, consolidando su legado como uno de los proyectos más innovadores y singulares del rock latinoamericano.