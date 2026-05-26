Grupo de más de 10 encapuchados abordan bus Red en Estación Central y lo queman tras lanzarle líquido acelerante

La tarde de este martes, un bus Red resultó quemado en Estación Central por la acción de personas encapuchadas.

Según los antecedentes conocidos por Carabineros, el hecho se habría producido alrededor de las 12:40 horas en el sector de avenida Matucana.

“Alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, desde el interior de la universidad, detuvieron su marcha, hicieron descender a los pasajeros del bus, también al conductor, al mismo tiempo que rociaban con acelerantes el bus para que una vez que ellos descendieran, encenderle fuego y este se quemara acá en el sector”, detalló sobre el caso el general Víctor Vielma.

Los pasajeros y el chofer del bus habrían resultado ilesos, aunque el vehículo resultó completamente quemado.

Por otro lado, los involucrados en el ataque incendiario habrían escapado y lanzado miguelitos en el lugar para facilitar su huida.

Desde el Ministerio Público dispusieron que investigaran el caso equipos de Labocar y el OS-9 de Carabineros.

La posibilidad de que fueran estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach) está siendo investigada por la institución policial.

“ Es parte de la materia de investigación. La única certeza que tenemos al momento es que se trata de 10 a 15 individuos encapuchados , el resto lo dirá la investigación que tiene que realizarse al respecto”, explicó Vielma.

Ministro de Seguridad condena ataque

Hacia el lugar del ataque se dirigió el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que condenó la situación acontecida.

“Esto es gravísimo y es más grave aún cuando efectivamente estas personas hacen ingreso y salen desde efectivamente un recinto de estudiantes. Por supuesto que vamos a estudiar con calma los antecedentes y ver todas las medidas que podamos tomar como Ministerio de Seguridad Pública”, señaló al respecto el secretario de Estado.

En particular, Arrau detalló que podrían evaluar querellas contra las partes involucradas. Además, también mencionó que estarían trabajando en modificaciones a la ley para que este tipo de acciones tengan una persecución más efectiva y penas mayores.

Ministerio de Seguridad

Por su parte, el delegado metropolitano Germán Codina criticó la utilización de recintos educacionales para buscar la impunidad ante estos hechos.

“Es evidente que hay gente que todavía sigue utilizando establecimientos de educación para lograr la impunidad y por eso también el llamado es a que las discusiones que se dan en el Congreso durante estos días, con relación a el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, se lleve a cabo con total amplitud y también entendiendo que es necesario terminar con la impunidad de quienes están atentando, no solamente contra bienes, sino que sobre todo contra la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló al respecto.