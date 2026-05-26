Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas

En medio de la reconfiguración interna que dejó el primer ajuste ministerial del gobierno, el Presidente José Antonio Kast comenzó a fortalecer el rol de su denominada “segunda línea” política.

La señal se ha expresado en distintas áreas, pero especialmente en el nuevo espacio de coordinación que encabezan los subsecretarios Máximo Pavez (Interior), Constanza Castillo (Segpres) y Juan Francisco Lagos (Segegob) con los secretarios generales de los partidos oficialistas.

La decisión fue transmitida por el propio Mandatario en una de las reuniones del comité político, donde -afirman- encargó formalmente a los subsecretarios asumir un rol más activo en la relación cotidiana con las colectividades de Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido Cristiano.

¿El objetivo? Canalizar conversaciones y requerimientos de carácter más operativo, particularmente aquellos vinculados a situaciones regionales como nombramientos en distintos cargos y coordinaciones territoriales, para evitar que esas discusiones absorban la agenda estratégica del comité político.

La primera reunión de esta nueva instancia se realizó el jueves 14 de mayo. En ella participaron Katherine Martorell, de RN; Juan Antonio Coloma, de la UDI; Macarena Cornejo, de Evópoli; Vicente Bruna del Partido Republicano y Esteban Barahona, del Partido Cristiano. Aunque la periodicidad aún está en evaluación, la intención del Ejecutivo es que las citas se realicen cada 15 días.

En Palacio explican que la idea es construir un canal más directo y resolutivo con las dirigencias partidarias, capaz de abordar temas que muchas veces terminan tensionando la relación política cotidiana entre el gobierno y sus coaliciones. Así, el comité político ampliado busca concentrarse en discusiones de coyuntura y definición estratégica, mientras que, en los hechos, este nuevo espacio queda a cargo de las coordinaciones más funcionales del oficialismo.

La fórmula, además, coincide con el impulso que Kast ha dado a sus subsecretarios tras el ajuste ministerial. Si bien algunos ya venían asumiendo mayores responsabilidades, el cambio de gabinete consolidó ese rediseño interno .

Ese es el caso de Constanza Castillo, quien ha tenido un despliegue a la par en el Congreso -compartiendo negociaciones y conversaciones legislativas- con el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Pero donde el cambio se hizo más visible fue en el rol de Máximo Pavez. El subsecretario del Interior pasó a ocupar un espacio más protagónico en la vocería de contingencia, especialmente después de que Claudio Alvarado asumiera el esquema de biministro tras la salida de la exvocera Mara Sedini. Con Alvarado dividido entre Interior y la Segegob, Pavez ha asumido como un portavoz más político.