Vicente Bruna (P. Republicano): “Quienes formamos parte del gobierno debemos dejar atrás las diferencias y abanderarnos por el proyecto político”

Vicente Bruna (30) asumió a fines de marzo la secretaría general del Partido Republicano. Lo hizo con la aprobación de todas las instancias del partido y la venia del Presidente José Antonio Kast.

El psicólogo estaba en el colegio cuando el ahora mandatario se volvió un referente para él. Fue su figura la que lo motivó a ser uno de los fundadores de la colectividad.

En su primera entrevista, hace un balance de los primeros 52 días de gobierno, desestima la idea de formar una coalición y llama a no distraerse en “temas accesorios”.

¿Cómo ha vivido republicanos el aterrizaje en el gobierno?

Hay un cambio entre ser oposición y ser oficialismo. Seguimos teniendo nuestros mismos ideales, pero el rol que cumplíamos era de denunciar lo que estaba mal y proponer ideas, la ejecución no pasaba por nosotros. Siendo oficialismo, tenemos la posibilidad real de influir para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Es una gran responsabilidad.

¿Es más difícil ser oficialismo?

Más que difícil, exige mucha responsabilidad, porque lo que hagamos impacta en la vida de las personas. Yo echaba de menos un gobierno que tuviese las convicciones y el carácter para llevar a cabo lo que dijeron que iban a hacer. Se han abordado problemas no teniéndole miedo a lo que puedan decir las personas, sino que haciendo lo que se tenía que hacer. Estuvimos muy mal acostumbrados a un gobierno que no supo habitar el cargo, y el cambio a uno que sí lo habita ha hecho mucho sentido.

¿Cuál ha sido el estado de la militancia en este período? ¿Cómo afectó la renuncia de Kast al partido?

Es algo que estamos trabajando. Exige mucho diálogo. Cuando uno les explica que son decisiones que está tomando este gobierno para poder trabajar por el país, lo suelen entender. Siempre va a haber distintos grados de disconformidad, pero nada que una buena conversación no solucione.

Para usted, ¿en qué se juega el éxito de este gobierno?

Tenemos una crisis tremenda en seguridad, económica, social. Si es que nosotros somos capaces de cambiarles la vida a todos los chilenos que la están pasando mal, yo diría que fue un gobierno exitoso.

¿Qué tan importante es para usted la idea de ser gobierno con Chile Vamos?

Más que con Chile Vamos, para mí es muy importante que este gobierno represente a la mayor cantidad de personas posibles. Aquí debiesen caber todos los que buscan mejorar el país. Espero que cada vez se vayan sumando más cuando se den cuenta de que este gobierno busca el bienestar de la gente.

Preguntaba por Chile Vamos, porque algunos de sus parlamentarios han dicho que el gobierno y republicanos descansan en ellos…

El gobierno descansa en los más de siete millones de personas que votaron por él.

¿Se puede decir que este es el gobierno de republicanos?

Este es el gobierno de reconstrucción nacional, de todos los chilenos.

¿Identifica cierta soberbia en Chile Vamos?

No. Son comentarios. Lo que he visto ahora es que los partidos de Chile Vamos están comprometidos con este proyecto político. Cada uno con sus matices, pero todos con el mismo norte. Eso es lo que necesita Chile.

¿Llamaría a que se eviten ese tipo de comentarios?

No soy quién para hacer llamados. Cada uno podrá opinar en conciencia de lo que quiera, pero sí esperaría que estemos todos cuadrados detrás de este proyecto político.

En Chile Vamos resienten que ellos han sido muy criticados por republicanos. Eso hoy pesa.

Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos gobierno, en un sentido amplio, y que no hay nada más importante que entregarles soluciones a los chilenos. Todo lo demás se podrá ver en el camino, pero el norte es muy claro.

Pero quizás las heridas no están sanadas en Chile Vamos. Para ellos no deja de ser doloroso que se les haya tildado de “derecha cobarde”.

Son temas que veo en el pasado. Con la gente que me ha tocado hablar de Chile Vamos, veo ese mismo compromiso para trabajar en este gobierno. Hasta ahora, no he visto dificultades que se hayan generado por eso y espero que siga siendo así.

¿Fue un error de Kast usar el término “derecha cobarde”?

Todo pasa en su contexto. Debido al pésimo estado en que nos entregaron el gobierno, lo importante es centrarse en mejorar el Estado.

¿Hacen una autocrítica como republicanos por esa conducta?

Desviar el foco en estos temas accesorios genera más daño que bien. Lo que corresponde ahora es que quienes formamos parte del gobierno nos pongamos a trabajar por todos los chilenos. Eso implica dejar todas las diferencias detrás y abanderarnos por este proyecto político.

¿Espera que Chile Vamos dé por superadas esas diferencias?

Espero que mostremos la unidad para sacar adelante los proyectos que son necesarios para el país. Los matices siempre van a existir, pero lo importante es ver cómo nos vamos a comportar al momento de sacar proyectos adelante.

¿Qué tan desafiante es para el partido ser oficialismo?

Más que el desafío, es la responsabilidad: al fin el Partido Republicano tiene la posibilidad de impactar para mejorar la calidad de vida de las personas. La responsabilidad es tremenda y en el partido lo entendemos.

En Chile Vamos se ha hablado de la posibilidad de formar coalición. ¿Es algo que les interese?

Tenemos muchos partidos trabajando en este gobierno y ese trabajo se está haciendo bien. No veo la necesidad de ponerle nombre, porque en realidad no cambiaría nada. No veo la necesidad ahora de generar una coalición.

El presidente y Quiroz han aclarado que no recortarán beneficios sociales. Sin embargo, el oficio de Hacienda le ha dado cancha a la oposición para decir que sí lo harán. ¿Qué tan grave fue el error?

Es más grave que cierto grupo de izquierda, siendo que el gobierno ha aclarado una y otra vez que no se van a recortar beneficios, pretenda de forma malintencionada salir a decir que sí. Lo que están haciendo es jugar con la desesperanza de las personas más necesitadas, quienes no necesitan incertidumbre.

A raíz de la filtración, el presidente del partido evidenció diferencias con el Segundo Piso: pidió que se tomen las riendas. ¿Comparte el diagnóstico?

Arturo (Squella) dio una opinión constructiva respecto de un margen de mejora que se pudiera hacer entre lo técnico y lo político.

¿Atribuye responsabilidad a Alejandro Irarrázaval? Algunos republicanos lo apuntan a él.

Hay cosas que se pueden mejorar, pero yo estoy muy contento con el trabajo que está realizando el gobierno, es lo que Chile necesitaba. En eso todas las personas que están en el gobierno han sido partícipes.

¿Qué tan importante es él para republicanos?

Alejandro es una persona con muchas capacidades. Hoy su rol es en el gobierno. El Presidente confía en él y está enfocado en sacar adelante el proyecto del gobierno.