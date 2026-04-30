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    Política

    Alejandro Irarrázaval interviene en lío con Poduje y se reúne con la presidenta del Senado

    El jefe del Segundo Piso de La Moneda almorzó este jueves con la senadora Paulina Núñez. En horas de la tarde, en tanto, se reunió con diputados del Partido Republicano.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    13/03/2026 - ALEJANDRO IRARRAZAVAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    A las 14.00 horas de este jueves, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ingresó al Palacio de La Moneda.

    ¿El motivo? Sostener un reunión con el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, tras la polémica que enfrentó la senadora con el ministro de Vivienda, Iván Poduje (ind.).

    Así, Irarrázaval intervino en el conflicto y buscó hacer control de daños para evitar que el tema siguiera escalando y mantener una buena relación con el Senado.

    Por su parte, a la timonel de la Cámara Alta le interesaba abordar los despidos de dos funcionarios -Carlos Campos y Marcela Díaz, ambos militantes de RN- que ordenó el secretario de Estado en su cartera. Y que, según publicó este medio, el gobierno instruyó recontratarlos.

    Poduje el miércoles tomó la decisión de despedirlos luego que Núñez cuestionara -el martes- la actitud de Poduje, quien calificó de “locura” la ley de Humedales que promueve el senador socialista Alfonso de Urresti.

    “Como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos (...). Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, sostuvo Nuñez.

    Poduje no tardó en replicar. “Como ministro de Vivienda, yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales (...)“.

    “Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes”, respondió Núñez, a través de X.

    En la cita con Núñez, según quienes conocieron de ella, Irarrázaval le transmitió que Poduje cometió un error y que esperaba que el conflicto no siguiera escalando.

    Con eso, el jefe del Segundo Piso -cuyo rol fue cuestionado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien pidió que el titular del Interior, Claudio Alvarado, se empoderada más en su cargo- buscó finalizar el conflicto.

    Cita con republicanos

    Más tarde, a eso de las 18.00 de este jueves, a Palacio arribaron los diputados Luis Sánchez y Cristián Araya -ambos del Partido Republicano- para sostener una reunión con el mismo Irarrázaval.

    El objetivo de los diputados era conversar la disputa que se abrió entre Squella y el jefe del Segundo Piso a raíz de la acusación que lanzó el primero sobre la filtración de la circular del Ministerio de Hacienda que hablaba de “descontinuar” una serie de programas sociales.

    “Yo llamaría al Segundo Piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, había dicho Squella durante la semana.

    En la bancada republicana, en privado, aseguran que el timonel de los republicanos habló a nombre de sus diputados, dada la fuerte molestia que existe al interior de este bloque.

    Más sobre:PolíticaGobiernoPartido RepublicanoAlejandro IrarrázavalSegundo Piso

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