RN reclama a Kast por despidos de Poduje en el Minvu

Un problema en el oficialismo interrumpió la gira del Presidente José Antonio Kast en La Araucanía. Durante este miércoles, el Mandatario fue contactado por la presidenta de Renovación Nacional (RN), la senadora Andrea Balladares y por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Quienes supieron de los intercambios aseguran que ambas les hicieron ver su molestia por la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien desvinculó de su cartera a dos militantes de RN.

Los dos despedidos son cercanos a la senadora Núñez. Según informó La Segunda, se trata de Carlos Campos y Marcela Díaz.

El arquitecto tomó la decisión luego de que Núñez cuestionara -el martes- la actitud de Poduje, quien calificó de “locura” la ley de Humedales que promueve el senador socialista Alfonso de Urresti.

“Como presidenta del Senado me he preocupado personalmente de mantener las formas, tan relevante como el fondo de los asuntos (...). Respeto a la discusión democrática y al rol de los poderes del Estado”, sostuvo Nuñez.

Poduje no tardó en replicar. “Como ministro de Vivienda, yo debo preocuparme de las familias sin casa, senadora. Eso incluye aquellas que han debido esperar años por una muy mala ley de humedales (...)“.

“Tan importante como las viviendas de las familias que lo necesitan es la buena convivencia en el país, partiendo por las autoridades. Son estas cosas las que a veces frenan los proyectos y leyes”, respondió Núñez, a través de X.

Según quienes conocieron el tema, el ministro tomó la decisión argumentando temas de “confianza”, y fue comunicada a través de su jefa de gabinete, Fabiola Ríos.

De acuerdo al entorno del secretario de Estado, Poduje lo hizo luego de ver -el mismo día de la polémica- la publicación en redes sociales de una fotografía de la senadora Núñez junto a Marcela Díaz y otros personeros de RN (sus esposos, Cristián Monckeberg y Eduardo Riquelme, respectivamente).

Las mismas versiones sostienen que el ministro consideró que la imagen era una provocación que reforzaba la cercanía entre ellos, lo que gatilló su molestia.

En RN sostienen que la arremetida de Núñez contra Poduje fue para intentar calmar los ánimos de la oposición y “ayudar” al gobierno a contener las críticas. Esto, en un escenario en que necesitan un buen clima para tramitar las reformas y porque De Urresti será el próximo presidente del Senado.

La parlamentaria durante esa jornada recibió llamados de distintos personeros de la izquierda, entre ellos, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien le hizo ver su molestia por las críticas de Poduje a De Urresti.

De hecho, Núñez también le habría hecho ver a Kast que los dichos del titular de Vivienda significan un problema para el ambiente en el Congreso.

Las mismas fuentes dicen que -tras hablar con las senadoras- el Presidente se comprometió a solucionar el asunto y derivó el tema al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien conversó con ambas e intentó contener el malestar.

El jefe de gabinete les informó que las dos personas desvinculadas serán reubicadas en otros lugares.

De acuerdo al entorno del titular de Vivienda, a Poduje en Palacio no le han enrostrado la polémica ni comentado el asunto. En La Moneda transmiten -sin embargo- que el tema sí fue conversado con él.

El estilo Poduje, en todo caso, inquieta al oficialismo debido a que ha realizado declaraciones que han molestado al sector, entre ellas, cuando aseguró que Chile Vamos no es el “sustento” político del gobierno. También sorprendieron en la derecha sus dichos de este jueves, en las cuales enfrentó a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, por los recortes presupuestarios.

Para intentar calmar los ánimos, el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, se contactó con la senadora Núñez, a quien le pidió reunirse durante este jueves.