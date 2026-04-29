SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    La firma detalló el futuro de su línea de plegables, los que llegarán a Chile en las próximas semanas, apostando por mejoras en rendimiento, cámaras y una integración más profunda con Google.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    Ya es oficial. Desde Los Angeles, California, Motorola ha revelado oficialmente su nueva generación de dispositivos móviles, posicionando al Razr 70 Ultra como el estandarte de su remozado catálogo.

    Durante una presentación que comenzó subrayando la importancia de la movilidad y la tecnología en la vida cotidiana de los usuarios, la firma delineó su hoja de ruta para consolidar su presencia en el competitivo segmento de los smartphones plegables.

    El evento celebrado en la parte alta de Sunset Strip, en las colinas de Hollywood Hills, contó con la participación de diversos ejecutivos de la marca y socios estratégicos, quienes se centraron en aspectos tangibles de la experiencia de usuario: calidad de construcción, rendimiento del hardware y un ecosistema de software optimizado.

    Diseño y durabilidad: la alianza con Swarovski y Pantone

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    Uno de los pilares de la jornada fue el diseño de los nuevos teléfonos. Motorola hizo especial hincapié en cómo la marca está trabajando en la intersección del diseño y la moda. La compañía busca que sus dispositivos sean, además de herramientas tecnológicas, accesorios de estilo, incorporando colores y texturas orgánicas.

    Es el caso de su alianza con la joyería austriaca Swarovski, quienes adornan con cristales algunos modelos “de colección”, como un coqueto combo que incluye el nuevo teléfono Motorola Signature con los audífonos Moto Buds 2 Plus.

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    Sin embargo, el atractivo visual no ha dejado de lado la resistencia del equipo. Los nuevos materiales han sido sometidos a extensas pruebas de durabilidad, buscando mantener una estética elegante sin comprometer la integridad estructural del teléfono frente al uso cotidiano.

    Rendimiento de vanguardia: el salto al Snapdragon 8 Elite

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    El núcleo de los anuncios fue la confirmación de la nueva familia Razr, que incluye el plegable de “libro” Razr Fold y el “clamshell” Razr 70 y el tope de gama Razr 70 Ultra, confirmados para llegar a Chile en las próximas semanas.

    Además, Motorola detalló que esta nueva generación está pensada para ofrecer una mejora sustancial en el rendimiento general del dispositivo. En el caso del Ultra, llevará un chipset de Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

    Daniela Castano, Global Product Marketing de Motorola, abordó las características de la pantalla y la resolución, elementos críticos en el formato tipo concha, donde la experiencia de visualizar notificaciones o interactuar con el panel exterior define la utilidad del formato plegable.

    Integración de ecosistema: la alianza con Google

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    Más allá de los componentes físicos, Motorola dedicó un espacio relevante para hablar de software.

    En este apartado, destacó la estrecha integración que tendrán los nuevos equipos con el ecosistema de Google. Específicamente, se mencionó la sinergia con servicios como Google Fotos, apuntando a un aprovechamiento más inteligente del almacenamiento, la organización personal y la visualización de imágenes.

    Cámaras y pantallas: fotografía de 50 MP y paneles de 5000 nits

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    Haciendo zoom al Razr 70 Ultra, flamante nuevo plegable de concha de Motorola -que La Tercera probó en exclusiva en Los Ángeles-, vemos que está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, la cual gestiona el sistema operativo Android 16. Para acompañar este procesador de última generación, el dispositivo integra 12 GB de memoria RAM en formato LPDDR5X con la función RAM Boost, junto a una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB.

    La autonomía del equipo se sostiene en una batería de 5000 mAh. Para su recarga, admite un sistema alámbrico rápido TurboPower de 68W, además de soportar carga inalámbrica de 30W y carga inversa de 5W.

    En cuanto a las pantallas, el formato plegable se beneficia de un panel principal Extreme AMOLED de 7,0 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 5000 nits y una tasa de actualización de 165 Hz. Por su parte, el panel exterior o frontal incorpora también tecnología Extreme AMOLED, abarcando un tamaño de 4,0 pulgadas. Esta pantalla externa replica la alta tasa de refresco de 165 Hz, aunque su tope de brillo se sitúa en los 3000 nits y cuenta con la protección Ceramic de Corning Gorilla Glass.

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    El apartado fotográfico está compuesto por un arreglo dual en el exterior, liderado por una cámara principal de 50 MP que utiliza un sensor LOFIC, apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen. Lo acompaña un lente ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 122 grados y función macro, mientras que la cámara frontal interna también ofrece un sensor de 50 MP con apertura f/2.0.

    Finalmente, este hardware fotográfico, capaz de grabar video en resolución 8K a 30 cuadros por segundo, se encuentra encapsulado en un chasis que pesa 199 gramos y cuenta con protección nivel IP48.

    Disponibilidad en Chile: cuándo llegará a las tiendas locales

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

    A nivel estético, el teléfono llegará a las tiendas chilenas en colores validados por Pantone, destacando los acabados Orient Blue - Alcantara Finish y Cocoa - Wood.

    En las próximas semanas -durante mayo- se espera su arribo al mercado chileno con precios locales por confirmar.

    Lee también:

    Más sobre:MotorolaMotorola Razr 70 UltraPlegablesTeléfonosSmartphonesTecnologíaPantoneSwarovskiSnapdragon 8 EliteAndroidMotorola Razr 70Motorola Razr 70 Plus

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    El reservado cara a cara entre Alvarado e Irarrázaval en medio de críticas por mayor coordinación

    Posibles recortes a proyectos emplemáticos de Piñera alertan al oficialismo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri
    Chile

    Test de drogas: Hacienda confirma que Quiroz se hizo examen y La Moneda busca desactivar ofensiva de Manouchehri

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Hirieron a guardias y apuñalaron a cliente: turba irrumpe para robar productos tecnológicos de supermercado en San Miguel

    La crisis del empleo público en el horizonte
    Negocios

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”
    El Deportivo

    Expresidentas de clubes chilenos aconsejan a Cecilia Pérez: “Tiene una tarea difícil; el fútbol es un ambiente machista”

    “Es una enseñanza de cómo debe ser el fútbol”: la valoración al espectacular 5-4 entre PSG y Bayern Múnich en la Champions

    Buscando ser protagonista del Mundial: México entrega su primera lista de nominados para Norteamérica 2026

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México
    Cultura y entretención

    Tulio Triviño de tamaño Zócalo: cómo 31 Minutos alista el show más grande de su carrera en México

    Las mejores películas de Daniel Day-Lewis según IMDb (y dónde verlas)

    Deep Purple renueva su lazo histórico con Chile y vienen al Movistar Arena

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa
    Mundo

    “No cometí ningún delito”: Jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Israel anuncia la destrucción de un lanzacohetes de Hezbolá en un ataque contra infraestructura civil en Líbano

    Carlos III ironiza ante Trump sobre que en EE.UU. “hablarían francés” si no fuera por Reino Unido

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura