Ya es oficial. Desde Los Angeles, California, Motorola ha revelado oficialmente su nueva generación de dispositivos móviles, posicionando al Razr 70 Ultra como el estandarte de su remozado catálogo .

Durante una presentación que comenzó subrayando la importancia de la movilidad y la tecnología en la vida cotidiana de los usuarios, la firma delineó su hoja de ruta para consolidar su presencia en el competitivo segmento de los smartphones plegables.

El evento celebrado en la parte alta de Sunset Strip, en las colinas de Hollywood Hills, contó con la participación de diversos ejecutivos de la marca y socios estratégicos, quienes se centraron en aspectos tangibles de la experiencia de usuario: calidad de construcción, rendimiento del hardware y un ecosistema de software optimizado .

Diseño y durabilidad: la alianza con Swarovski y Pantone

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

Uno de los pilares de la jornada fue el diseño de los nuevos teléfonos. Motorola hizo especial hincapié en cómo la marca está trabajando en la intersección del diseño y la moda. La compañía busca que sus dispositivos sean, además de herramientas tecnológicas, accesorios de estilo, incorporando colores y texturas orgánicas.

Es el caso de su alianza con la joyería austriaca Swarovski, quienes adornan con cristales algunos modelos “de colección”, como un coqueto combo que incluye el nuevo teléfono Motorola Signature con los audífonos Moto Buds 2 Plus.

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

Sin embargo, el atractivo visual no ha dejado de lado la resistencia del equipo. Los nuevos materiales han sido sometidos a extensas pruebas de durabilidad, buscando mantener una estética elegante sin comprometer la integridad estructural del teléfono frente al uso cotidiano.

Rendimiento de vanguardia: el salto al Snapdragon 8 Elite

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

El núcleo de los anuncios fue la confirmación de la nueva familia Razr, que incluye el plegable de “libro” Razr Fold y el “clamshell” Razr 70 y el tope de gama Razr 70 Ultra, confirmados para llegar a Chile en las próximas semanas .

Además, Motorola detalló que esta nueva generación está pensada para ofrecer una mejora sustancial en el rendimiento general del dispositivo. En el caso del Ultra, llevará un chipset de Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Daniela Castano, Global Product Marketing de Motorola, abordó las características de la pantalla y la resolución, elementos críticos en el formato tipo concha, donde la experiencia de visualizar notificaciones o interactuar con el panel exterior define la utilidad del formato plegable .

Integración de ecosistema: la alianza con Google

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

Más allá de los componentes físicos, Motorola dedicó un espacio relevante para hablar de software.

En este apartado, destacó la estrecha integración que tendrán los nuevos equipos con el ecosistema de Google. Específicamente, se mencionó la sinergia con servicios como Google Fotos, apuntando a un aprovechamiento más inteligente del almacenamiento, la organización personal y la visualización de imágenes .

Cámaras y pantallas: fotografía de 50 MP y paneles de 5000 nits

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

Haciendo zoom al Razr 70 Ultra, flamante nuevo plegable de concha de Motorola -que La Tercera probó en exclusiva en Los Ángeles-, vemos que está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite , la cual gestiona el sistema operativo Android 16. Para acompañar este procesador de última generación, el dispositivo integra 12 GB de memoria RAM en formato LPDDR5X con la función RAM Boost, junto a una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB.

La autonomía del equipo se sostiene en una batería de 5000 mAh . Para su recarga, admite un sistema alámbrico rápido TurboPower de 68W, además de soportar carga inalámbrica de 30W y carga inversa de 5W.

En cuanto a las pantallas, el formato plegable se beneficia de un panel principal Extreme AMOLED de 7,0 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 5000 nits y una tasa de actualización de 165 Hz . Por su parte, el panel exterior o frontal incorpora también tecnología Extreme AMOLED, abarcando un tamaño de 4,0 pulgadas. Esta pantalla externa replica la alta tasa de refresco de 165 Hz, aunque su tope de brillo se sitúa en los 3000 nits y cuenta con la protección Ceramic de Corning Gorilla Glass.

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

El apartado fotográfico está compuesto por un arreglo dual en el exterior, liderado por una cámara principal de 50 MP que utiliza un sensor LOFIC , apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen. Lo acompaña un lente ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 122 grados y función macro, mientras que la cámara frontal interna también ofrece un sensor de 50 MP con apertura f/2.0.

Finalmente, este hardware fotográfico, capaz de grabar video en resolución 8K a 30 cuadros por segundo, se encuentra encapsulado en un chasis que pesa 199 gramos y cuenta con protección nivel IP48.

Disponibilidad en Chile: cuándo llegará a las tiendas locales

Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite Alejandro Jofré / La Tercera

A nivel estético, el teléfono llegará a las tiendas chilenas en colores validados por Pantone, destacando los acabados Orient Blue - Alcantara Finish y Cocoa - Wood.

En las próximas semanas -durante mayo- se espera su arribo al mercado chileno con precios locales por confirmar.