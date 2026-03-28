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    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Desde un evento en el Claro Arena la firma china delineó su hoja de ruta para la región.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    La inteligencia artificial se convirtió en una línea presupuestaria urgente dentro de las empresas. Ese fue el mensaje central que cruzó el Tech World Chile, evento que Lenovo organizó esta semana en el Claro Arena, donde la compañía delineó su hoja de ruta para la región: una estrategia basada en lo que denominan “IA híbrida”.

    La propuesta de la firma apunta a un problema logístico y de seguridad. La idea de una IA híbrida implica que el procesamiento de datos no debe ocurrir exclusivamente en la nube pública, sino que debe repartirse entre la infraestructura corporativa local, el edge computing y los dispositivos personales del usuario final.

    Según Jaime Pomareda, Gerente General de Lenovo Chile, el modelo híbrido busca “crear ecosistemas tecnológicos más inteligentes, eficientes y escalables”, como reza un comunicado de la marca. En la práctica, esto significa que las empresas pueden mantener información sensible bajo sus propios cortafuegos, mientras delegan tareas menos críticas o más pesadas a la nube.

    Los datos del mercado latinoamericano

    Quizás el punto más revelador de la jornada fue la radiografía del sector. Lenovo y la consultora IDC presentaron el “CIO Playbook 2026”, un estudio que encuestó a 500 líderes tecnológicos en América Latina. Las cifras muestran un mercado que ya pasó la fase de asombro y está en plena etapa de implementación.

    Un 84% de las empresas en la región ya está en fase piloto o adoptando activamente la IA, y el 97% planea aumentar su inversión en esta área durante este año.

    Las expectativas, además, están cuantificadas: las organizaciones proyectan un retorno promedio de 2,8 veces por cada dólar invertido.

    El estudio de IDC respalda la tesis de la compañía respecto a la infraestructura: el 83% de las organizaciones encuestadas planea utilizar entornos locales o edge como parte de su estrategia de IA.

    Como apuntó Joao Bortone, Presidente de Lenovo ISG para América Latina, ejecutar cargas de trabajo en instalaciones propias responde a “demandas críticas de privacidad, cumplimiento y seguridad”.

    El despliegue en hardware y software

    Para sostener esta demanda, Lenovo presentó una actualización de su portafolio de servidores: ThinkSystem SR675i, SR650i y ThinkEdge SE455i, diseñados específicamente para inferencia de IA en centros de datos y condiciones extremas, apuntando a industrias como la minería, manufactura y telecomunicaciones.

    A nivel de usuario, el foco está en la “IA Agéntica”, es decir, sistemas capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma basándose en parámetros predefinidos.

    En esta línea, el mercado corporativo espera que para el próximo año, la mitad de las compras de PC empresariales correspondan a equipos con estas capacidades integradas. Aquí es donde entra la expansión de la línea Aura Edition de Lenovo, ahora equipada con procesadores Intel Core Ultra Series 3, fruto de su histórica colaboración con Intel.

    El evento también sirvió de vitrina para Qira, el nuevo asistente de inteligencia artificial unificado entre el ecosistema Lenovo y Motorola. La premisa es que este sistema aprenda del usuario localmente y funcione de puente entre el smartphone y el computador personal, coordinando flujos de trabajo sin comprometer la privacidad de los datos, ya que opera bajo permisos explícitos.

    Lee también:

    Más sobre:LenovoLenovo Tech World ChileInteligencia artificialInteligencia artificial híbridaChileTecnologíaB2BLenovo ChileCIO Playbook 2026IDCThinkSystem SR675iThinkSystem SR650iThinkEdge SE455iIntel Core Ultra Series 3IntelQiraMotorolaQira asistente IAClaro ArenaIAAura Edition

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