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    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    En una jugada agresiva, la manzana sorprende y busca democratizar el acceso a su ecosistema con un precio competitivo frente a la gama media de PC. Lo hace con una portátil eficiente, de construcción sólida y con capacidades de IA locales. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de la MacBook Neo

    El mercado de los computadores portátiles se mantiene en constante pugna por equilibrar rendimiento y accesibilidad. En ese contexto, Apple ha lanzado hace solo unos días en Chile la nueva MacBook Neo, un equipo que busca posicionarse como la alternativa de entrada más económica a su catálogo.

    Con un precio inicial de $649.990 en Chile ($549.990 para estudiantes y docentes), al margen del marketing, la propuesta técnica detrás de este lanzamiento es un movimiento estratégico que merece una revisión en detalle.

    Si bien, no es el primer Mac “barato” recomendable (lss MacBook Air que hemos revisado también son equipos muy convenientes aunque más caros), la relación precio‑experiencia de Neo ha sorprendido a usuarios y prensa especializada, con muy buenos comentarios pese a los 8 GB de RAM base y algunos recortes de diseño.

    Medios como Wired e IGN lo describen como un portátil de entrada que “se siente como si costara cientos de dólares más” gracias al diseño y al rendimiento para tareas cotidianas.

    El consenso es que, por ese precio, es uno de los productos más importantes de Apple -en años- para captar a usuarios que antes iban directo a golpear las puertas de Chromebooks o equipos Windows baratos.

    En La Tercera probamos el modelo color plata de 256 GB de almacenamiento. Estas son nuestras impresiones.

    Diseño: coqueto y de espíritu juguetón

    Review de la MacBook Neo

    A nivel de diseño, la nueva MacBook Neo conserva el chasis de aluminio, pero reduce su peso a 1,23 kg. Un número que en las manos transmite resistencia, a diferencia de los plásticos de sus competidores.

    La inclusión de esquinas más redondeadas y una nueva paleta de colores (rosa rubor, índigo, amarillo cítrico y el tradicional plata) podría sugirir un enfoque orientado a un segmento estudiantil (que parece guiñar al espíritu juguetón de los iBook G3), y al mismo tiempo, lo diferencia de las MacBook más sobrias e incluso de las laptops Windows en el mismo rango de precio.

    Pantalla: nitidez y colores vibrantes

    Review de la MacBook Neo

    La pantalla es Liquid Retina de 13 pulgadas, con resolución de 2408 x 1506 pixeles y 500 nits de brillo. Es un panel LED competente que, sumado a su revestimiento antirreflejos, cumple con creces el estándar para consumo de medios, navegación y edición ligera, sin necesidad de escalar a las altas tasas de refresco de las líneas Pro.

    Con soporte para mil millones de colores, la pantalla sobresale por su nitidez y colores vibrantes en un equipo de entrada, junto con su compatibilidad con HDR (Dolby Vision, HDR10+) y bordes uniformes sin notch, lo que da una apariencia limpia y moderna sin comprometer el diseño compacto.

    Aunque, por cierto, no es un panel de gama alta, funciona muy bien a contraluz, en salas con mucha iluminación artificial o incluso luz natural, aprobando en entornos como salas de clase, oficinas y cafeterías. El revestimiento antirreflejos ayuda en exteriores a la intemperie.

    Comparado con un laptop Windows de entrada (probamos un modelo de Lenovo y otro HP), en la MacBook Neo todo se ve más nítido (o menos “pixeloso”) y más cómodo para leer y programar, gracias a una mayor densidad de pixeles.

    Rendimiento y uso real: con cerebro de iPhone

    Review de la MacBook Neo

    El cambio más relevante de hardware está en su interior: la integración del procesador A18 Pro. Esta decisión aleja a esta línea de los chips M tradicionales y apuesta por un SoC enfocado en la máxima eficiencia energética y la integración de inteligencia artificial.

    Signo de lo eficiente que es el chipset -que comparte con el iPhone 16 Pro-, el equipo fluye en navegación intensiva, ofimática, videollamadas, edición ligera de foto e incluso en video 4K, aunque no es un equipo pensado para la edición de proyectos más complejos con archivos pesados, principalmente por sus 8 GB de RAM.

    Apple afirma que este procesador ofrece un rendimiento un 50% superior en tareas cotidianas frente a competidores directos equipados con chips Intel Core Ultra 5.

    También, al contar con una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, el equipo está pensado para ejecutar Apple Intelligence mayormente en el propio equipo, enviando solo las tareas máx exigentes a Private Cloud Compute.

    Autonomía: más de 11 horas sin enchufe

    Review de la MacBook Neo

    Un detalle técnico destacable de esta arquitectura es la ausencia de ventilador.

    La MacBook Neo opera de forma completamente silenciosa, dependiendo exclusivamente de la disipación térmica pasiva del A18 Pro. Esto, sumado a una autonomía declarada de hasta 16 horas de reproducción de video en streaming (o hasta 11 horas de navegación web inalámbrica), la convierte en una herramienta funcional para jornadas extensas lejos de un enchufe.

    Teclado, conexiones inalámbricas y puertos

    Review de la MacBook Neo

    En el apartado de periféricos, el equipo incluye los estándares actuales: una cámara FaceTime HD de 1080p, sistema de doble micrófono y parlantes laterales con soporte para Audio Espacial.

    El Magic Keyboard y el trackpad Multi-Touch se mantienen, integrándose de manera nativa con las herramientas de productividad de macOS Tahoe.

    El teclado es uno de los puntos fuertes, cómodo y muy en línea con los demás Mac estrenados este año, aunque la versión base de Neo no cuenta con lector de huellas.

    Review de la MacBook Neo

    Las conexiones inalámbricas, Bluetooth 6 y Wi-Fi 6E, amplían las posibilidades del equipo. Tal vez la mayor crítica venga por la inclusión de apenas dos puertos USB-C, que tienen distintas velocidades y que no se distinguen visualmente uno del otro.

    El primero es USB 3, con DisplayPort para conectar hasta una pantalla externa con resolución nativa de hasta 4K a 60 Hz y 10 Gb/s, y el otro USB 2 para carga y hasta 480 Mb/s. Hay que considerar que el equipo se carga vía USB-C.

    Como dato, Neo también cuenta con una entrada de 3,5 mm para sumar audífonos o parlantes.

    ¿Vale la pena?

    Review de la MacBook Neo

    Ofrecer un computador eficiente, de construcción sólida y con capacidades de IA locales a un precio competitivo frente a la gama media de PC, es una jugada comercial agresiva.

    El teclado de Neo es realmente muy cómodo para trabajar, la autonomía rinde con creces un día completo y el rendimiento -pese a las dudas razonables que genera usar un chip de iPhone en una laptop- es sobresaliente para este rango de precio.

    La lectura es que MacBook Neo busca democratizar el acceso al ecosistema de Apple. Ahora, es importante ser muy claro en el tipo de uso antes de elegir uno u otro equipo de la manzana.

    La RAM unificada en el modelo base de Neo funciona perfecto para usuarios básicos, y justifica los recortes en pantalla, acabados premium y potencia sostenida respecto, por ejemplo, de la MacBook Air, que cuesta el doble de precio. Pero si necesitas editar fotografía o video 4K como usuario avanzado, tal vez debas mirar las especificaciones de la MacBook Pro con el nuevo chip M5.

    Para el usuario que requiere estabilidad en el día a día sin pagar más de un millón de pesos por especificaciones, Neo es la opción más pragmática que Apple ha puesto en vitrina en el último tiempo.

    Specs de la MacBook Neo de Apple

    UnidadesEspecificaciones
    PantallaPantalla Liquid Retina de 13 pulgadas retroiluminada por LED. Resolución nativa de 2408 x 1506 a 219 pixeles por pulgada. Brillo de 500 nits, gama sRGB y compatible con 1.000 millones de colores
    ColoresPlata, Rosado rubor, Amarillo cítrico e Índigo
    ProcesadorChip A18 Pro de Apple. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos, Trazado de rayos acelerado por hardware y Neural Engine de 16 núcleos (60 GB/s de ancho de banda)
    Memoria8 GB de memoria unificada
    AlmacenamientoOpciones de SSD de 256 GB o 512 GB
    Batería y EnergíaHasta 16 horas de reproducción de video en streaming y 11 horas de navegación web inalámbrica. Batería de iones de litio de 36,5 Wh. Incluye adaptador de corriente USB-C de 20 W
    Puertos y Expansión1 puerto USB 3 (USB-C) de hasta 10 Gb/s (compatible con carga y DisplayPort), 1 puerto USB 2 (USB-C) de hasta 480 Mb/s y entrada de 3,5 mm para audífonos
    Conexión InalámbricaWi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 6
    CámaraCámara FaceTime HD de 1080p con procesador de señal de imagen avanzado
    AudioSistema de dos parlantes (compatible con Audio Espacial y Dolby Atmos) y dos micrófonos con tecnología beamforming direccional
    Teclado y TrackpadMagic Keyboard (con opción de configuración con Touch ID dependiendo del modelo) y Trackpad Multi-Touch con control preciso del cursor y gestos
    Dimensiones y PesoGrosor: 1,27 cm / Ancho: 29,75 cm / Profundidad: 20,64 cm / Peso: 1,23 kg.
    Sistema OperativomacOS
    Precio ChileDesde $649.990 (o $549.990 para estudiantes y docentes)

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