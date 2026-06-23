Estados Unidos suaviza las sanciones al petróleo iraní y asegura que Teherán aceptó el regreso de los inspectores nucleares de la ONU 

Estados Unidos dio luz verde a Irán para vender petróleo en dólares, incluso a compradores estadounidenses, lo que supone un giro radical respecto a los años en los que utilizaba una oscura red de buques cisterna sancionados para vender su crudo, principalmente a China.

El anuncio del Departamento del Tesoro exime de las sanciones vigentes sobre esas ventas durante dos meses, mientras continúan las conversaciones para formalizar la reapertura del estrecho de Ormuz y abordar los problemas del programa nuclear de Irán y el alivio de nuevas sanciones.

El vicepresidente JD Vance declaró que las autoridades iraníes habían accedido a permitir el regreso de los inspectores nucleares a su país esta misma semana, lo que representaría una importante concesión por parte de Irán, pero ofreció pocos detalles sobre el alcance de su trabajo. Irán no reconoció dicha concesión.

The Wall Street Journal señaló que estas medidas señalan avances en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra. Sin embargo, también podrían reavivar la preocupación de que Irán esté recibiendo una ayuda financiera significativa antes de renunciar a partes de su programa nuclear.

Tan solo 36 horas antes, las conversaciones parecían estar bajo presión debido a los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el Líbano y al anuncio de Irán de que había cerrado el estrecho de Ormuz. Vance anunció el lunes acuerdos para establecer mecanismos de resolución de disputas para ambos asuntos.

Facebook @VicePresident

Antes de la guerra, las exportaciones de petróleo de Irán constituían el objetivo principal de la campaña económica internacional liderada por Estados Unidos para presionar al régimen para que aceptara límites estrictos a su programa nuclear. Cuando los bombardeos tampoco lograron ese resultado, e Irán cerró el estrecho de Ormuz, Estados Unidos impuso en mayo un bloqueo a los puertos iraníes, estrangulando la economía del régimen, dependiente de las exportaciones, para intentar que cediera.

Como parte de la tregua provisional alcanzada la semana pasada, Estados Unidos levantó el bloqueo y autorizó a Irán a vender petróleo y recibir el pago correspondiente. Sin embargo, la exención formal emitida el lunes por el Departamento del Tesoro añade que Irán puede recibir el pago en dólares, lo que supone una gran ventaja para el régimen, que necesita desesperadamente divisas. Esto significa que los bancos iraníes pueden recibir pagos directamente del extranjero, lo que facilita la repatriación de sus ingresos petroleros. Esta medida va más allá de la exención temporal emitida por el Tesoro en marzo, que permitía a Irán vender el petróleo que ya se encontraba en el mar, pero mantenía las sanciones sobre las transacciones en dólares.

La exención suspende décadas de restricciones paralizantes que llevaron a Teherán a depender de una red clandestina de viejos buques petroleros para exportar su crudo, la mayor parte del cual se destinaba a refinerías controladas por Pekín. El Tesoro afirmó que Teherán ahora puede vender legítimamente petróleo desde buques sancionados, legalizando así, por el momento, su flota clandestina.

El diario The New York Times señaló que el levantamiento de las sanciones y la perspectiva de la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica en Irán recuerdan aspectos clave de un acuerdo nuclear de la era Obama que el presidente Trump anuló en 2018.

En consonancia con la irregularidad de la diplomacia, ambas partes plantearon el tema de los inspectores en términos radicalmente diferentes, dejando sin aclarar los detalles de los próximos pasos. El presidente Trump lo celebró como un logro inequívoco, escribiendo en redes sociales que Irán “aceptará someterse a inspecciones de armas importantes”.

Varias personas participan en una concentración para llorar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei y jurar lealtad al actual líder supremo Mojtaba Jamenei en Teherán, Irán, el 7 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró a los medios estatales iraníes que Irán no había asumido “ningún compromiso nuevo” en relación con las inspecciones nucleares. Baghaei afirmó que cualquier interacción con los inspectores de la ONU se llevaría a cabo “conforme a los procedimientos vigentes”, y no quedó claro si esto implicaba volver a las inspecciones limitadas que Irán permitía hasta el año pasado o a un proceso más exhaustivo.

Irán comenzó a limitar las inspecciones de sus instalaciones nucleares después de que Trump se retirara del acuerdo de 2015 y prácticamente las eliminó el año pasado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra algunos de los emplazamientos. Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear tiene fines civiles.

El vicepresidente declaró que las negociaciones constituyen una “base muy sólida” para un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero. La tregua firmada la semana pasada otorgaba 60 días para alcanzar dicho acuerdo, aunque ese plazo puede prorrogarse.

Los líderes de las delegaciones -Vance y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní- partieron tras la maratónica sesión de negociación que comenzó el domingo, mediada por funcionarios cataríes y pakistaníes. Los mediadores declararon el lunes que las conversaciones iniciales habían concluido con “avances alentadores”.